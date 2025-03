Tuổi trẻ Công an nhân dân cùng thanh niên tăng cường đoàn kết, phát huy sức trẻ

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/5/2005 - 19/5/2025), Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” khu vực phía Bắc.

Ngày 14/3, tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hội trại chính thức khai mạc với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng đại diện Bộ Công an, Trung ương Đoàn và gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, 54 đơn vị trực thuộc Bộ Công an và nhiều tổ chức, doanh nghiệp đồng hành.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hội trại không chỉ là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Công an nhân dân hướng tới những sự kiện quan trọng của ngành, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích vì an ninh Tổ quốc.

"Hội trại là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, là dịp để các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ Công an nhân dân cùng đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương tăng cường gắn kết, phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", anh Triết nhấn mạnh.

Anh kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hội trại với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, gửi đi thông điệp "Tuổi trẻ hành động vì an ninh Tổ quốc". "Hãy để ngọn lửa khát vọng luôn cháy sáng trong mỗi trái tim, để sức trẻ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng", anh Triết nói.

Trong khuôn khổ hội trại, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, bao gồm hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị, tham quan di tích lịch sử - văn hóa tại Tuyên Quang; triển lãm hình ảnh truyền thống CAND và tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc; trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo; thi trang trí trại, thi ảnh “Khoảnh khắc tuổi trẻ”; giao lưu văn hóa, thể thao, lửa trại truyền thống. Đặc biệt, chương trình liên hoan ca khúc cách mạng “Vì bình yên cuộc sống” diễn ra ngay sau lễ khai mạc và lễ tuyên dương 80 gương thanh niên Công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu vào tối 15/3.

Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai, gồm khánh thành công trình “Camera an ninh” tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà 19/8 hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng nguồn lực hơn 900 triệu đồng.

Hội trại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/3, là dịp để tuổi trẻ Công an nhân dân cùng thanh niên các đơn vị, địa phương tăng cường đoàn kết, phát huy sức trẻ, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.