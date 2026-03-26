Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn

Châu Linh Châu Linh
TPO - Sáng 26/3, tại trụ sở Trung ương Đoàn, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tiếp đón đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

z7658935880509-11fde3f603de24c47df0d80a1f775623.jpg
z7658935880508-7636c0a83693515d53891e86fbdd266b.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp, bà Hà Thị Nga đã chuyển lời chúc mừng của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới Trung ương Đoàn.

Bà Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Đặc biệt, Trung ương Đoàn là lực lượng quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, luôn tiên phong, đi đầu trong triển khai nhiệm vụ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt trong việc chủ động, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 57.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ mong rằng, thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ có nhiều hoạt động hiệu quả hơn và gặt hái nhiều thành công, thực hiện tốt những phát biểu chỉ đạo, đặc biệt là bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về thanh niên vừa qua.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dành tình cảm cho tổ chức Đoàn trong dịp kỷ niệm 95 năm này.

z7658935880511-3df34e8bc816ddaf0459ec33fda08616.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Anh Huy nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ luôn là lực lượng tiên phong, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, động lực cho phát triển kinh tế nhắm vào hiệu quả công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhắc lại sự kiện tối qua (25/3) - lễ tuyên dương những gương mặt trẻ xuất sắc nhất, các bạn đều dưới 35 tuổi và rất giỏi, đồng thời nhấn mạnh, Trung ương Đoàn xác định, việc huy động được lực lượng này tham gia thực hiện hóa các mục tiêu lớn của đất nước là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Là một tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn luôn xác định phải có sự liên hệ chặt chẽ hơn với các tổ chức khác để tránh chồng lấn và phát huy tốt nhất tất cả các lực lượng, tạo ra một khối đại đoàn kết chung.

Châu Linh Châu Linh
