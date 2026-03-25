Ghi dấu thanh xuân trên 'bản đồ hội nhập'

TPO - Từ khát vọng tự chủ công nghệ đến quyết tâm xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu, kỹ sư Nguyễn Chí Đông và CEO Phạm Chí Nhu đã mang đến Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 những câu chuyện đầy cảm hứng về bản lĩnh dấn thân, tinh thần sáng tạo và niềm tin vào năng lực Việt.

Sẵn sàng làm chủ và kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi

Tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, kỹ sư Nguyễn Chí Đông - Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel, chia sẻ, trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai.

Nhưng có một thực tế từng khiến anh và cộng sự trăn trở đó là dù chính mình tạo ra dữ liệu nhưng lại phải phụ thuộc vào các nền tảng phân tích từ nước ngoài. Mỗi năm, hàng triệu USD phải chi trả chỉ để ‘thuê’ người khác hiểu người Việt. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao trí tuệ và kỹ sư Việt Nam lại chưa thể làm chủ những công nghệ này?

"Chính sự trăn trở ấy buộc chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn con đường khó nhất đó là bắt đầu từ con số không để tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được. Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn được triển khai tại 10 thị trường quốc tế.

Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang lại hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của người Việt - giúp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí mua giải pháp ngoại, riêng với tập đoàn là hơn 9 triệu USD", anh Đông chia sẻ.

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông và CEO Phạm Chí Nhu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Anh muốn chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ từng phải phụ thuộc vào nước ngoài. Đến với chương trình, Anh Đông mang theo một lõi vi mạch lưu trữ mã nguồn như một thông điệp gửi ra thế giới: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ công nghệ, mà đã sẵn sàng làm chủ và kiến tạo các nền tảng công nghệ lõi.

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông cho rằng, điều cốt lõi giúp người Việt tiến xa trong lĩnh vực công nghệ chính là niềm tin vào năng lực tự chủ. Theo anh, để có thể sánh vai với các quốc gia hàng đầu, đội ngũ kỹ sư Việt Nam không chỉ cần chuyên môn mà còn phải kiên cường, bền bỉ theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình.

Kỹ sư Nguyễn Chí Đông chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Gỡ bỏ định kiến “gia công giá rẻ”

Ở góc nhìn doanh nghiệp, CEO Phạm Chí Nhu - Giám đốc điều hành Coolmate, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 nhấn mạnh, tinh thần dấn thân là điểm nổi bật của người trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới.

Anh cho rằng chính sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại thử thách đã giúp người trẻ thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp vì thế cần đóng vai trò trao cơ hội, tạo điều kiện và trang bị năng lực để đội ngũ này có thể triển khai các dự án thành công, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Việt Nam là một trong những công xưởng gia công hàng may mặc lớn nhất hành tinh. Suốt nhiều thập kỷ, những đôi tay khéo léo của nười Việt đã cắt may ra hàng triệu sản phẩm cho các thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn giá trị thương hiệu không dành cho chúng ta.

Coolmate ra đời từ trăn trở gỡ bỏ định kiến “gia công giá rẻ”, để khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất và làm nên một thương hiệu. Đến nay, Coolmate không chỉ là một dự án thử nghiệm mà đã phục vụ hàng triệu khách hàng tại Việt Nam.

CEO Phạm Chí Nhu - Giám đốc điều hành Coolmate, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

"Không dừng lại ở đó, chúng tôi bắt đầu bước ra thế giới trên một cái nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới mang tên Amazon. Sau hơn một năm, chúng tôi nhận ra rằng đây là nơi mà người ta không quan tâm rằng bạn đến từ đâu, họ chỉ quan tâm sản phẩm của bạn tốt đến đâu.

Và chúng tôi đã trả lời câu hỏi đó bằng tất cả các sản phẩm mà chúng tôi đem tới cho những người dân ở nước Mỹ. Hàng triệu sản phẩm đã được bán ra và nhiều triệu đô la ngoại tệ được mang về cho đất nước", anh Nhu nói.