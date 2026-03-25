Hình thành lớp thanh niên tiên phong sáng tạo, làm chủ tương lai

TPO - Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2025 thực sự là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Tối 25/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự và có bài phát biểu tại chương trình.

Trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ chiến lược

Ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng tham dự Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 – một sự kiện tôn vinh có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống coi trọng hiền tài, khẳng định “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh, những con người ưu tú của đất nước với trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước sâu sắc luôn là nguồn lực đặc biệt quan trọng, có cống hiến lớn góp phần làm nên sức mạnh và tầm vóc Việt Nam.

Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu; với hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng – thì vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là tài năng trẻ, càng trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược.

"Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ: phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ chiến lược, là một trong những đột phá quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững", ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.

Hình ảnh thanh niên Việt Nam trong thời đại mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, định kỳ hàng năm, tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trong gần ba thập kỷ qua.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và lan tỏa các tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến trong thanh thiếu niên cả nước. Các gương mặt trẻ tài năng được tuyên dương trong thời gian qua đã phát huy, phấn đấu, trưởng thành và có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Năm 2025, từ 145 hồ sơ đề cử, Ban Tổ chức đã lựa chọn và tuyên dương, trao giải cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Đây thực sự là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Mỗi bạn là một câu chuyện đẹp, một nguồn cảm hứng sống động, góp phần khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới: năng động, sáng tạo, giàu hoài bão, có trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân vì đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các Gương mặt trẻ Việt Nam được tuyên dương hôm nay", ông Nguyễn Thanh Nghị.

Nhấn mạnh danh hiệu các cá nhân được trao nhận là niềm vinh dự lớn, đồng thời mở ra những trách nhiệm cao hơn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương lưu ý, mong muốn các cá nhân tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân; không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn.

"Các bạn trẻ hãy thực sự là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc; sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay".

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư; và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao khen thưởng GMTVN Tiêu biểu và triển vọng năm 2025.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025. Ảnh: Dương Triều

Sự đầu tư cho tương lai của đất nước

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, phát triển tài năng trẻ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ông Nghị đề nghị, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tạo nhiều phong trào thiết thực, môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành; chủ động hơn nữa trong phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng trẻ.

Các cấp, các ngành và toàn xã hội cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ – tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập tốt hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn, khởi nghiệp thuận lợi hơn và cống hiến hiệu quả hơn.

Đây không chỉ là tình cảm, là trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ trẻ mà còn là sự đầu tư cho tương lai của đất nước.

Đoàn viên thanh niên tham dự chương trình. Ảnh: Duy Phạm

"Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, xung kích; là niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần dấn thân, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế", ông Nguyễn Thanh Nghị.