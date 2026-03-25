Đoàn Thanh niên VRG tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thích ứng và bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tự hào truyền thống, hun đúc lý tưởng cống hiến của thanh niên cao su

Hòa trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2026, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức chương trình kỷ niệm và chuyên đề “Thanh niên trong kỷ nguyên mới – Bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến”, vào ngày 25/3/2026.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức.

Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và tinh thần cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên ngành Cao su Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Thông – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã ôn lại chặng đường 95 năm vẻ vang của tổ chức Đoàn, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với tuổi trẻ ngành Cao su, đó còn là hành trình không ngừng nỗ lực, đổi mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Thông – Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2026 trong toàn thể đoàn viên, thanh niên ngành Cao su Việt Nam. Trọng tâm là nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ và tích cực tham gia chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Song song đó, tuổi trẻ toàn ngành tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống người lao động; từng bước xây dựng hình ảnh người đoàn viên thanh niên cao su bản lĩnh, trách nhiệm, sống đẹp, sống có ích.

Thanh niên là lực lượng tiên phong kiến tạo phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Đồng chí Trần Công Kha nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, tuổi trẻ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong và năng lực đổi mới sáng tạo; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm thành lập.

Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm thành lập.

Lãnh đạo Tập đoàn luôn xác định công tác thanh niên là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả.

Thông qua các phong trào và hoạt động thực tiễn, nhiều đoàn viên thanh niên đã được rèn luyện, trưởng thành, trở thành lực lượng cán bộ trẻ có năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, song cũng đối mặt với không ít thách thức.

Nghi thức thổi nến chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp.

Điều đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng thanh niên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng thích ứng, nhằm đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tuổi trẻ cao su vững bản lĩnh, khơi dậy khát vọng cống hiến

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong không khí trang trọng, ấm áp. Khoảnh khắc cùng nhau thổi nến, gửi gắm những ước vọng tốt đẹp đã tạo nên dấu ấn sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên đối với tổ chức Đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên đề “Thanh niên trong kỷ nguyên mới” do Thạc sĩ Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng TP.HCM trình bày đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, thiết thực.

Thạc sĩ Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng TP.HCM trình bày chuyên đề “Thanh niên trong kỷ nguyên mới”.

Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ vai trò của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng; từ đó gợi mở định hướng để đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong thời đại mới.

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, đặt câu hỏi với diễn giả tại chương trình.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện, sáng tạo, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.