VRG củng cố vị thế tập đoàn nông nghiệp – công nghiệp hàng đầu với những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2025

Năm 2025 khép lại với dấu ấn tăng trưởng toàn diện của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Tập đoàn vẫn duy trì được sự ổn định và bứt phá khi doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, năng suất vườn cây tăng cao, các lĩnh vực đa ngành phát triển đồng bộ. Thành công này tạo nền tảng quan trọng để VRG triển khai kế hoạch 2026 với nhiều định hướng chiến lược, hướng tới mô hình tập đoàn kinh tế hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Năm 2025: Kết quả vượt mong đợi trong bối cảnh nhiều thách thức

Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi như giá nguyên liệu biến động, thời tiết cực đoan gây thiệt hại lớn cho vườn cây, VRG vẫn ghi nhận những kết quả tài chính nổi bật. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm trước. Đây là một trong những năm VRG duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong giai đoạn gần đây.

Bên cạnh năng lực điều hành linh hoạt, các giải pháp quản lý chi phí và tối ưu hóa sản xuất đã giúp Tập đoàn ổn định hoạt động ngay trong thời điểm thị trường cao su thế giới thay đổi nhanh. VRG cũng đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách và bảo toàn vốn nhà nước.

Sản xuất – chế biến cao su khởi sắc, thương hiệu VRG được khẳng định mạnh mẽ

Lĩnh vực cao su tiếp tục giữ vị trí then chốt trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Sản lượng khai thác đạt hơn 456.000 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,56 tấn/ha – mức tăng tích cực so với năm trước. Công tác chế biến đạt hơn 527.000 tấn sản phẩm; trong đó cao su mang thương hiệu VRG chiếm gần 94%, cho thấy sự lớn mạnh của hệ thống quản lý chất lượng và uy tín thương mại của Tập đoàn.

Công tác tiêu thụ tiếp tục là điểm sáng với hơn 535.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng lớn. Việc công bố nhãn hiệu “VRG Green” trong năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm theo hướng minh bạch, thân thiện môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới.

Phát triển khu công nghiệp và năng lượng tái tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực khu công nghiệp trong hệ thống VRG. Doanh thu đạt 2.770 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 1.250 tỷ đồng; diện tích cho thuê mới đạt 128 ha – mức tăng ấn tượng 67% so với năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 86%, cho thấy sức hấp dẫn của mô hình khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái cao su của Tập đoàn.

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, VRG duy trì hoạt động hiệu quả các dự án điện mặt trời và thủy điện, đóng góp hơn 526 triệu kWh điện thương phẩm, đồng thời giảm phát thải hơn 10.600 tấn CO₂. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của Tập đoàn.

Hoạt động đầu tư tại nước ngoài tiếp tục khẳng định hiệu quả với hơn 113.000 ha cao su đang trong thời kỳ kinh doanh, đóng góp gần 40% sản lượng toàn Tập đoàn. Doanh thu tại Lào đạt hơn 1.760 tỷ đồng; tại Campuchia đạt hơn 6.650 tỷ đồng – đều vượt chỉ tiêu.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, VRG còn tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động Lào và Campuchia, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và góp phần ổn định khu vực biên giới, qua đó củng cố vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

Phương hướng năm 2026: Tăng tốc trên nền tảng quản trị hiện đại và phát triển bền vững

Bước sang năm 2026, VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 33.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 7.275 tỷ đồng. Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị từ nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, VRG định hướng phát triển mạnh các khu công nghiệp thế hệ mới, mở rộng năng lượng tái tạo, tăng cường quản lý bền vững tài nguyên đất và rừng, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với những nền tảng đã được tạo dựng trong năm 2025, VRG kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành cao su và đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.