Van Phuc City đẹp lung linh trước giờ khởi tranh Giải Tiền Phong Half Marathon

Duy Quang

TPO - Tại Van Phuc City, toàn bộ hạ tầng, cảnh quan và cộng đồng cư dân đã hình thành rõ nét, một đô thị sống động, khi mọi tiêu chuẩn sống từ quy mô, cảnh quan đến tiện ích, đều vượt xa mặt bằng thị trường.

hinh-1.jpg
Trên tổng diện tích 198 ha, Van Phuc City được ví như một thành phố thu nhỏ với hơn 60% diện tích được dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.
hinh-4.png
Van Phuc City nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn nằm trong vùng phát triển năng động bậc nhất khu Đông.
hinh-2.png
60% diện tích tại Van Phuc City dành cho mảng xanh và mặt nước.
dji-0005.png
Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) đã trở thành một đại đô thị hiện hữu, sầm uất và hoàn chỉnh tại TPHCM.
dji-0025.png
Ở Van Phuc City có cả The Long Park - công viên ven sông Sài Gòn dài tới 3,4 km uốn lượn, nơi cư dân có thể dạo bộ, đạp xe hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều.
dji-0602.jpg
Không chỉ về quy mô, mức độ hoàn thiện tiện ích của Van Phuc City cũng vượt trội so với nhiều dự án khác.
7.png
Kênh Sông Trăng dài 2 km là một trong những công trình cảnh quan độc đáo tại TPHCM. Đôi bờ kênh được phủ kín cây xanh, lối dạo bộ, clubhouse, sân chơi và quán cafe, tạo nên trục sinh thái xuyên tâm.
hinh-3.png
Bến du thuyền Marina Royal tại Van Phuc City.
11.jpg
Ở Van Phuc City, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà là niềm tự hào.
kal2110.jpg
Hạ tầng đang được mở rộng, giao thương ngày càng sôi động, khiến giá trị bất động sản tại đây không ngừng gia tăng theo thời gian.
hinh-5.jpg
Van Phuc City sở hữu hệ sinh thái phát triển bền vững, tạo nên giá trị kép: sống tinh hoa - đầu tư vững vàng.
dsc03061.png
Van Phuc City không chỉ là nơi ở mà đã trở thành một cộng đồng thịnh vượng, nơi mỗi cư dân đều góp phần tạo nên giá trị văn minh và đẳng cấp riêng biệt.

Từ ngày ngày 12 đến 14/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn sẽ diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1 km, 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là: 3 giờ 30 phút cho 21,1 km, 2 giờ 30 phút cho 10 km và 1 giờ 30 phút cho 5 km.

Duy Quang
