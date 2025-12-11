Van Phuc City đẹp lung linh trước giờ khởi tranh Giải Tiền Phong Half Marathon

TPO - Tại Van Phuc City, toàn bộ hạ tầng, cảnh quan và cộng đồng cư dân đã hình thành rõ nét, một đô thị sống động, khi mọi tiêu chuẩn sống từ quy mô, cảnh quan đến tiện ích, đều vượt xa mặt bằng thị trường.
Từ ngày ngày 12 đến 14/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn sẽ diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.
Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1 km, 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.
Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là: 3 giờ 30 phút cho 21,1 km, 2 giờ 30 phút cho 10 km và 1 giờ 30 phút cho 5 km.