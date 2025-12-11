Van Phuc City đẹp lung linh trước giờ khởi tranh Giải Tiền Phong Half Marathon

Từ ngày ngày 12 đến 14/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc - khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn sẽ diễn ra Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1 km, 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là: 3 giờ 30 phút cho 21,1 km, 2 giờ 30 phút cho 10 km và 1 giờ 30 phút cho 5 km.