Cảnh báo xuất hiện fanpage giả mạo Tiền Phong Marathon để lừa đảo

P.V

Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) vừa phát cảnh báo khẩn về việc trên mạng xã hội xuất hiện fanpage giả mạo nhằm kêu gọi đăng ký chạy và quyên góp để chiếm đoạt tài sản.

anh-gia-mao.png

Theo ghi nhận, fanpage có tên “Tien Phong Marathon – Chạy chung tay hướng về miền lũ” được lập ngày 3/11, sau đó liên tục đăng tải hình ảnh, bài viết lấy từ các mùa giải Tiền Phong Marathon 2023 (Lai Châu), 2024 (Phú Yên) và 2025 (Quảng Trị). Ngày 8/12, trang này đăng thông báo kêu gọi người dùng “đăng ký giải chạy online toàn quốc” để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Ban Tổ chức khẳng định đây là hình thức mạo danh, không thuộc hệ thống truyền thông của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Tiền Phong Marathon chỉ sử dụng duy nhất một fanpage chính thức tại địa chỉ:

👉 https://www.facebook.com/tienphongmarathon/

Tiền Phong Marathon là giải đấu được tổ chức một lần mỗi năm, vào dịp cuối tháng 3. Năm 2026, giải sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa; cổng đăng ký mở từ 9h00 ngày 10/12/2026 trên kênh duy nhất https://actiup.net/.

Ban Tổ chức khuyến cáo vận động viên và người hâm mộ:

• Chỉ cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của giải.

• Không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ.

• Tuyệt đối không tiết lộ số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP.

• Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, liên hệ hotline 0985.688.799 để được hỗ trợ.

Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon đề nghị cộng đồng cảnh giác, đồng thời chia sẻ thông tin để ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi của vận động viên và người theo dõi giải.

P.V
#Fanpage giả mạo #Tiền Phong Marathon #lừa đảo #bảo vệ thông tin #giải chạy

