Khai mạc SEA Games 33: Dòng người đổ về Rajamangala, an ninh thắt chặt tối đa

TPO - Khoảnh khắc cả Đông Nam Á mong chờ đã đến: SEA Games 33 chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng và an toàn, đông đảo lực lượng an ninh đã được chủ huy động.
Sau nhiều ngày chờ đợi và xen lẫn sự phấn khích là cả những hoang mang vì nhiều thay đổi đột ngột, cuối cùng SEA Games 33 cũng chính thức khai mạc.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h00 hôm nay tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Huamark, Bangkok, nhưng sân đã mở cửa đón công chúng từ 12h00 trưa.
Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đông đảo để điều tiết, hỗ trợ, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong suốt buổi lễ. Cảnh sát giao thông cũng được chỉ đạo làm việc hết công suất, phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan liên quan để kiểm soát tình hình.
Phía chủ nhà Thái Lan cho biết, các đơn vị cơ động đang được chuẩn bị để giải quyết các vấn đề giao thông, đồng thời xe cứu hộ trong trạng thái sẵn sàng nhằm hạn chế tối đa tình trạng giao thông tắc nghẽn.
Phó Thủ tướng Thammanat Prompao, với tư cách là người giám sát Bộ Du lịch và Thể thao, khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 đã sẵn sàng 100%. Về mặt an ninh, ông cho biết có sự hiện diện của nhiều sĩ quan an ninh và quân đội. Một vị tướng an ninh cũng được bổ nhiệm để giám sát các vấn đề thể thao, đồng thời thành lập một phòng chiến lược để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh.