Khai mạc SEA Games 33: Dòng người đổ về Rajamangala, an ninh thắt chặt tối đa

Thanh Hải
TPO - Khoảnh khắc cả Đông Nam Á mong chờ đã đến: SEA Games 33 chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng và an toàn, đông đảo lực lượng an ninh đã được chủ huy động.

1000039518.jpg

Sau nhiều ngày chờ đợi và xen lẫn sự phấn khích là cả những hoang mang vì nhiều thay đổi đột ngột, cuối cùng SEA Games 33 cũng chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h00 hôm nay tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Huamark, Bangkok, nhưng sân đã mở cửa đón công chúng từ 12h00 trưa.

Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã triển khai lực lượng cảnh sát giao thông đông đảo để điều tiết, hỗ trợ, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong suốt buổi lễ. Cảnh sát giao thông cũng được chỉ đạo làm việc hết công suất, phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan liên quan để kiểm soát tình hình.

Phía chủ nhà Thái Lan cho biết, các đơn vị cơ động đang được chuẩn bị để giải quyết các vấn đề giao thông, đồng thời xe cứu hộ trong trạng thái sẵn sàng nhằm hạn chế tối đa tình trạng giao thông tắc nghẽn.

Phó Thủ tướng Thammanat Prompao, với tư cách là người giám sát Bộ Du lịch và Thể thao, khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 đã sẵn sàng 100%. Về mặt an ninh, ông cho biết có sự hiện diện của nhiều sĩ quan an ninh và quân đội. Một vị tướng an ninh cũng được bổ nhiệm để giám sát các vấn đề thể thao, đồng thời thành lập một phòng chiến lược để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh.

1000039530.jpg
Từ 12h trưa ngày 9/12, dòng người đã đổ về Rajamangala nhằm tránh tắc đường.
1000039531.jpg
Những người may mắn sở hữu tấm vé vào cửa đương nhiên không muốn bỏ lỡ sự kiện hoành tráng và tầm vóc này.
1000039529.jpg
Không chỉ là thể thao, Lễ khai mạc SEA Games 33 còn là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.
1000039528.jpg
Ban tổ chức tiết lộ, Lễ khai mạc là sự hòa quyện giữa âm nhạc và thể thao, bên cạnh hình ảnh, ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ trình chiếu đa phương tiện với nhiều hiệu ứng đặc biệt.
1000039527.jpg
Khoảng 17h00, dòng người ken đặc các lối vào của Rajamangala.
1000039526.jpg
Giới trẻ Thái Lan vô cùng hào hứng với sự kiện, phần vì có sự tham gia của nhiều ngôi sao T-Pop nổi tiếng như "BamBam" Kunpimook Bhuwakul, cùng với Nattawut Srimok, rapper có nghệ danh Golf F. Hero, và "V" Violet Wautier, "Twopee" Pitawat Phrueksakit, và Sombat Banchamek, còn được gọi là Buakaw Banchamek.
1000039532.jpg
Anh Hữu Duy là người Vĩnh Long, đang theo học Thạc sỹ tại trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan. Anh cho biết đã may mắn đăng ký thành công qua ứng dụng của Ban tổ chức và sở hữu tấm vé, sau đó trải qua hành trình dài để có mặt tại Rajamangala tối 9/12.
1000039522.jpg
Để Lễ khai mạc diễn ra an toàn, lượng lớn cảnh sát đã được huy động.
1000039524.jpg
1000039520.jpg
Đặc biệt, Lễ khai mạc SEA Games được long trọng cử hành với sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida nên công tác an ninh càng được đảm bảo.
1000039523.jpg
Chó nghiệp vụ cũng được huy động.
1000039521.jpg
Ở các nơi tại Rajamangala đều có bóng dáng lực lượng an ninh, kể cả những người mặc thường phục.
Thanh Hải
