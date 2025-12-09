Các đoàn thể thao đã tới Thái Lan, và những rắc rối nảy sinh

TPO - Đoàn thể thao 11 quốc gia Đông Nam Á đã có mặt đông đủ ở Thái Lan, chuẩn bị cho những ngày tranh tài náo nhiệt tại SEA Games 33. Và cũng gần như ngay lập tức, các lời than phiền đã được gửi đến Ban tổ chức.

Các đoàn thể thao tại Lễ Thượng cờ ngày 8/12. (Ảnh: Anh Thắng)

Sau khi các đoàn thể thao có mặt tại Thái Lan, ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, cùng cộng sự đã có cuộc họp với các trưởng đoàn của 10 quốc gia Đông Nam Á để lắng nghe những phản ánh của họ trong công tác tổ chức.

Theo ông Thana Chaiprasit, số lượng vận động viên và quan chức đăng ký tham dự SEA Games 33 vào khoảng 10.000 người. Việc số lượng lớn đổ dồn về Bangkok khiến nhiều vấn đề nảy sinh. Đầu tiên là công tác đưa đón đoàn. Nhiều nhóm vận động viên sau khi đáp xuống sân bay Suvarnabhumi đã phải chờ khoảng 5-6 tiếng để lên xe. Nguyên nhân được cho là lỗi trong quá trình điều tiết, cũng như một vài nhầm lẫn trong việc thống kê số lượng.

Cũng liên quan đến chuyện xe cộ, một số đoàn phản ánh việc không đủ phương tiện di chuyển để các vận động viên tới địa điểm tập luyện. Điều này gây lãng phí thời gian trong quá trình chuẩn bị cho thi đấu cũng như ảnh hưởng tới kế hoạch của đoàn.

Ăn uống cũng mang lại rắc rối. Ban đầu Ban tổ chức có ý tưởng chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa, nhưng có ý kiến cho rằng điều này không phù hợp cho một sự kiện lớn, vậy nên chuyển sang hình thức tiệc buffet, nhằm hướng đến sự đa dạng và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hơn.

Ngoài ra, các quốc gia Hồi giáo cũng phàn nàn về việc thiếu thực phẩm Halal (thức ăn của đạo Hồi) tại các khách sạn, sau đó thúc giục chủ nhà Thái Lan sớm khắc phục nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo. Những nước như Brunei, Malaysia, Timor-Leste và Indonesia yêu cầu các khách sạn phải cung cấp 100% thực phẩm halal thay vì phục vụ chung. Cuối cùng, một số cho biết có sự thiếu thống nhất về chỗ ở cho các vận động viên đến từ một quốc gia và hy vọng sẽ có sự điều chỉnh.

Trưởng đoàn thể thao Thái Lan cho biết đã xem xét tất cả các báo cáo, sau đó tổng hợp và gửi lên cấp cao hơn để các vấn đề được giải quyết khẩn trương. Ông Thana Chaiprasit cũng cam kết sau Lễ khai mạc ngày 9/12, cán bộ phụ trách từng bộ phận sẽ được cử đến để nắm bắt và giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề phát sinh.

"Với tư cách chủ nhà, Ban tổ chức sẽ đẩy nhanh công tác phối hợp với các bên liên quan để giải quyết toàn diện mọi thiếu sót, từ di chuyển đến cung cấp thực phẩm, nhằm đảm bảo sự thoải mái cho các thành viên đoàn thể thao đến từ mọi quốc gia trong suốt kỳ SEA Games", ông khẳng định.