Thể thao

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không đổ lỗi, nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thất bại, HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm về tình huống dẫn đến bàn thua, nhưng nhấn mạnh trọng tài thiếu công bằng với ĐT nữ Việt Nam.

1000039403.jpg
(Ảnh: Đức Cường)

Tấn công nhiều nhưng không thể biến các cơ hội thành bàn, ĐT nữ Việt Nam đã phải ôm hận khi nhận bàn thua phút bù giờ của Ramirez, qua đó chịu thất bại trước Philippines.

Sau trận thua, HLV Mai Đức Chung buồn bã chia sẻ: "ĐT nữ Việt Nam thua rất đáng tiếc. Đáng lẽ với diễn biến trận đấu, kết quả hòa sẽ hợp lý hơn. Về tình huống dẫn đến bàn thua của Việt Nam, tôi xin chịu trách nhiệm, nhưng cũng phải nói rằng có vài pha trọng tài xử lý chưa công bằng".

"Tôi không đổ lỗi, nhưng cần sự công bằng. Có tình huống bóng chạm tay đối thủ mà không thổi, còn với Việt Nam thì thổi rất chặt, trong khi lại nương tay hơn với Philippines", HLV 76 tuổi bình luận, "Philippines không có những pha phối hợp rõ ràng nào cả. Họ chỉ tận dụng lợi thế bóng bổng và sức mạnh. Họ chơi đơn giản như vậy thôi, không có sự phối hợp mạch lạc nào. Thua ở phút cuối thật sự rất tiếc".

1000039407.jpg
ĐT nữ Việt Nam nhận bàn thua phút bù giờ. (Ảnh: Đức Cường)
1000039405.jpg
(Ảnh: Đức Cường)
1000039406.jpg
(Ảnh: Đức Cường)

Bên cạnh đó, HLV ĐT nữ Việt Nam cho biết, việc sắp xếp ba trung vệ mới bởi Diễm My có kinh nghiệm đá thòng, hai trung vệ còn lại có thể hình tốt nhằm chống bóng bổng và đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, ông thừa nhận có vài sự thay người chưa hiệu quả, các cầu thủ hơi bị động, chưa khai thác được điểm yếu của đối thủ.

"Trong họp đấu pháp, chúng tôi xác định không chơi bóng bổng, nhưng nhiều thời điểm các cầu thủ lại chơi tự phát. Sai lầm của chúng ta là cứ liên tục tạt bóng. Tôi đã nhắc rất nhiều rằng phải chơi bóng sệt, phối hợp tam giác nhỏ, nhưng do khoảng cách đội hình không tốt nên các cầu thủ buộc phải đá dài", ông nói.

Theo HLV Mai Đức Chung, cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam vẫn còn. "Chỉ cần thắng Myanmar là sẽ vượt qua vòng bảng. Khi đó có khả năng cả ba đội cùng có 6 điểm và khi so hiệu số bàn thắng, chúng ta vẫn có lợi thế hơn Myanmar và Philippines nếu kịch bản này xảy ra", ông nhận định.

Thanh Hải
