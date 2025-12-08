Đội tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân trước Philippines ở SEA Games 33

TPO - Bàn thua phút bù giờ khiến đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Philippines ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33. Kết quả khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp nhiều thách thức ở vòng đấu tới trước Myanmar.

foul Trận đấu kết thúc Tấn công nhiều, dứt điểm vô số lần nhưng khả năng dứt điểm không tốt khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải trả giá. Thua 0-1, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng rơi vào tình cảnh 3 đội 6 điểm. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải thắng Myanmar ở trận cuối cùng. goal Philippines bất ngờ ghi bàn 90'+4: Từ một pha bóng ở giữa sân, Philippines đã ghi bàn. 2 cái bóng áo trắng áp sát khiến Kim Thanh không thể phản ứng. Cô đành chứng kiến Louise đệm lòng tung lưới. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua tức tưởi. time Trận đấu sẽ có 5 phút bù, nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam phải chia điểm report Lại một cú sút vội vàng 85': Thanh Nhã có bóng ở khoảng cách hơn 20 mét và góc sút thoáng. Nhưng như các chân sút Việt Nam, cô lại đưa bóng đi vội vàng. report Tiếc quá 80': Một pha tấn công sáng nước của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như mớm bóng cho đồng đội nhưng cú đá của Vạn Sự lại đi quá bổng. report Đội tuyển nữ Việt Nam đang tấn công trực diện vào trung lộ 77': Do không thể tấn công bóng bổng nên đội tuyển nữ Việt Nam chọn phương án đánh trung lộ. Dù vậy, các cầu thủ chưa tìm được sự liên kết. Gần như không có bất cứ pha dứt điểm nào trong 10 phút vừa qua. substitution Hải Yến rời sân 70': HLV Đức Chung thay Hải Yến, nhường chỗ cho Minh Chuyên. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam mong đợi những khoảnh khắc đầy tốc độ từ Minh Chuyên. report Pha bóng hú vía 66': Long, trung vệ của Philppines, bật cao đánh đầu. Rất may là bóng đi lên trời. Các cô gái áo đỏ thực sự vẫn bị đuối thế trong bóng bổng. report Trận đấu lại giằng co 60': Philippines không chịu nhân nhượng. Họ đang chơi bóng đầy quyết liệt khiến Việt Nam gặp khó. Đội tuyển nữ Việt Nam muốn có bàn thắng nhưng thực sự các pha dàn xếp đang không thành hình. report Tiếc quá, Bích Thùy không thể ghi bàn 55': Từ cú đá của Huỳnh Như, Bích Thùy đã áp sát. Cô lừa qua thủ môn Daniels nhưng ở cú đá, hậu vệ của Philippines đã cản cú đá cuối cùng. Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận. report NHM thở phào 50': Philippines có pha tấn công chất lượng, nhanh và trực diện. Sau đó bóng được treo thẳng từ biên trái vào, gây khó khăn cho thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đã chủ động. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Trận đấu đã kết thúc hiệp 1, 2 đội tạm rời sân với tỷ số 0-0. Nhìn chung nữ Việt Nam chơi ấn tượng hơn nhưng đội chưa thực sự sắc trong khâu dứt điểm. substitution Huỳnh Như vào sân 40': Chứng kiến lối chơi bắt đầu bí ý tưởng của các học trò, HLV Mai Đức Chung đã sớm thay đổi. HLV này đưa Huỳnh Như vào sân thay Trúc Hương. report Không vào 33': Long tung ra cú đánh đầu nguy hiểm. Tình huống này cảnh báo đội tuyển nữ Việt Nam vì các hậu vệ đang để đối thủ chiếm ưu thế trong không chiến. report Bích Thùy đang bị đau 30': Từ pha treo bóng của Hải Linh, Bích Thùy dù thất thế nhưng vẫn rất dũng cảm lao vào tranh chấp. Cô đã bị đau sau tình huống này. report Hai đội đang chơi giằng co 24': Sau những phút đầu đồn đội hình lên tấn công quyết liệt, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chơi chặt chẽ hơn. Đội tập trung vào những pha xử lý chắc chắn, chỉ tấn công khi thực sự đủ nhân lực. report Việt Nam lại dứt điểm 20': Thanh Nhã tạt bóng tốt để Hải Yến bật cao đánh đầu. Nhưng một lần nữa bóng đi không hiểm. Đây đã là lần thứ 4 đội tuyển nữ Việt Nam dứt điểm trúng đích từ đầu trận. report Nguy hiểm quá 14': Philippines tạo ra pha xử lý cực kỳ thông minh. Rebecca đi bóng rồi chọc khe cho đồng đội. May cho đội tuyển nữ Việt Nam là cú đá đi lên trời. report Việt Nam đang chơi đầy tốc độ 8': Bích Thùy và Vạn Sự đang là những điểm nổ chính của đội tuyển nữ Việt Nam. Tốc độ của 2 cầu thủ này đã gây ra nhiều khó khăn cho Philippines. report Không vào, đội tuyển nữ Việt Nam tung ra cú sút nguy hiểm 3': Từ khoảng cách hơn 20 mét, Bích Thùy đi bóng dũng mãnh và tung cú đá căng. Bóng đi không hiểm nên thủ môn Daniels đã bắt được bóng. foul Trận đấu bắt đầu report Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng B Ở trận đấu sớm, Myanmar đã dễ dàng vượt qua Malaysia. Đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời đứng thứ 2 với kết quả này. Nhưng chỉ cần đánh bại Philippines với bất cứ tỷ số nào đi nữa thì Việt Nam sẽ trở lại ngôi nhất bảng, đồng thời giành vé đi tiếp. report Đội tuyển nữ Việt Nam công bố đội hình xuất phát Đội tuyển nữ Việt Nam tung Thái Thị Thảo vào sân ngay từ đầu. Chắc chắn HLV Mai Đức Chung muốn tận dụng những pha bóng mạnh mẽ và hiệu quả của tiền vệ này. Trong khi đó ở các vị trí khác, đội tuyển không xáo trộn nhiều vị trí.



Trong các kỳ SEA Games 33, Philippines không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất do đại hội thể thao Đông Nam Á không nằm trong chương trình thi đấu của FIFA nên các CLB có lý do để không nhượng bộ. Thiếu hàng loạt trụ cột, đặc biệt có nhiều ngôi sao nhập tịch từng dự World Cup 2023 nhưng họ hứa hẹn vẫn là một tập thể rất đáng gờm.

Bởi lẽ, đa số các cầu thủ Philippines đều mang dòng máu châu Âu và Mỹ. Họ sở hữu thể hình và thể lực tốt, có thể khiến cho các cô gái vốn nhỏ nhắn và thiên về kĩ thuật của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Điều đó đã được thể hiện ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2025 giữa nữ Việt Nam và nữ Australia. Dù Australia chỉ sử dụng các cầu thủ dưới 20 tuổi, trình độ kĩ thuật còn hạn chế nhưng đội tuyển nữ Việt Nam gần như thất thế trong mọi tình huống đối đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục giành 3 điểm

Ở các pha xử lý gần vòng cấm, những Thanh Nhã hay Huỳnh Như có rất ít cơ hội để dứt điểm khi vấp phải sự can thiệp mạnh mẽ từ dàn cầu thủ to cao hơn gấp bội. Nếu Philippines giăng ra một thế trận phòng ngự tương tự, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Khi ấy, đội sẽ cần những khoảnh khắc ngôi sao như của Hải Yến hay Thái Thị Thảo. Dù vậy, khả năng Philippines chơi phòng ngự chủ động trước Việt Nam là khó xảy ra vì trận này, Philippines buộc phải thắng trong khi 1 điểm cũng là đủ đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Nếu thế trận diễn ra không có gì quá bất ngờ, Việt Nam sẽ duy trì tốc độ chậm, chờ cơ hội tung ra những tình huống phản công nhanh và ở đó, tốc độ của Thanh Nhã hay sự lắt léo từ Vạn Sự là rất quan trọng…