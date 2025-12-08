ĐT nữ Philippines có phải đối thủ khó nhằn với thầy trò HLV Mai Đức Chung?

TPO - Hôm nay ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán ĐT nữ Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ. Sau hai lần chạm trán đều thua gần đây, liệu điều gì đang chờ thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Chonburi Stadium?

Trước thềm SEA Games 33, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines, John Gutierrez tuyên bố "ở hiện tại là đội tuyển bóng đá nữ Philippines mạnh nhất, với nòng cốt là những cầu thủ từng chơi ở World Cup nữ 2023 như tiền đạo Meryll Serrano và Chandler McDaniel cùng hậu vệ đội trưởng Hali Long, bên cạnh tiền vệ Jaclyn Sawicki, thủ môn số một Olivia McDanie và hậu vệ Angela Beard".

“Tôi tin rằng đây là đội tuyển tốt nhất mà chúng tôi từng có để tham dự SEA Games”, ông khẳng định.

HLV người Australia Mark Torcaso cũng tiết lộ, để chuẩn bị cho SEA Games 33, ĐT nữ Philippines đã trải qua nhiều tháng tập luyện chuyên sâu. “Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực tập luyện hết mình trong vài tháng qua để có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng", ông nói, "Chúng tôi biết sẽ đối đầu những đối thủ rất mạnh trong bảng đấu, nhưng mục tiêu của ĐT nữ Philippines không gì khác là tấm huy chương Vàng, trở thành đội bóng xuất sắc nhất".

Tại SEA Games 33, mục tiêu của ĐT nữ Philippines không gì khác là tấm huy chương Vàng.

Tuy vậy, khí thế của ĐT nữ Philippines đã bị dội gáo nước lạnh sau trận thua trước Myanmar ở trận mở màn. Họ để thủng lưới từ rất sớm và mất một tiếng đồng hồ vật lộn để gỡ hòa, sau đó nhận thêm bàn thua nữa ở phút cuối cùng. Sau khi bị loại khỏi SEA Games 32 ngay từ vòng bảng, ĐT nữ Philippines đang đối mặt với nguy cơ đó một lần nữa.

Có một khoảng thời gian ĐT nữ Philippines mang đến cảm giác về một thế lực thống trị. Họ đăng quang Giải vô địch bóng đá nữ 2022, dự World Cup nữ 2023 và trở thành đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng ở đấu trường thế giới. Điều quan trọng, họ hai lần đánh bại ĐT nữ Việt Nam, vốn là đội bóng số một khu vực suốt nhiều năm.

Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, có vẻ những thành công của ĐT nữ Philippines chỉ mang tính nhất thời. Như đã biết, họ thậm chí không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 32 (2023) và ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 tiếp tục dừng bước sang vòng bảng.

ĐT nữ Philippines bắt đầu chiến dịch săn vàng bằng thất bại trước Myanmar.

Chúng ta biết rằng Philippines rất thành công trong việc chiêu mộ những cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ, và chính các tài năng "Phi kiều" này khiến họ tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, thiếu nền tảng từ trong nước là một vấn đề, có thể dẫn tới sự đứt gãy thế hệ.

Hiện Philippines là một đội bóng được chia làm hai phần, với một nửa giàu kinh nghiệm và nửa kia ngược lại. Trong số 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33 của HLV Torcaso có 12 cầu thủ đã chơi nhiều hơn 20 trận cho ĐTQG và 11 người khác chưa đạt 10 lần. Đội hình của họ cũng rất trẻ, với 10 người đang ở độ tuổi U23.

Điều này có thể dẫn tới chênh lệch giữa các nhân tố chính và phần còn lại, sau đó là sự phụ thuộc. HLV Torcaso cố gắng khắc phục vấn đề này bằng các sáng tạo chiến thuật. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, ông luân chuyển giữa các sơ đồ 3-4-2-1 và 4-4-2.

Tham vọng lớn, nhưng Philippines phải nếm trải nhiều thất vọng.

Không chỉ vậy, Torcaso còn đi xa hơn nữa khi sắp xếp các cầu thủ ở những vị trí, đảm nhiệm vai trò hoàn toàn mới mẻ.

Ví dụ, Aaliyah Schinaman chơi hậu vệ trái ở trận này nhưng đá hậu vệ phải ở trận khác, trong khi Janae DeFazio chuyển từ hậu vệ phải sang trung vệ, hoặc Dionesa Tolentin được đẩy sang phải hàng tiền vệ dù chơi xuất sắc với vai trò số 10.

Những xáo trộn bên phía Philippines trái ngược với sự ổn định của tuyển nữ Việt Nam. Đó là dàn cầu thủ gắn bó nhiều năm, chơi lối chơi quen thuộc và được dẫn dắt bởi người hiểu họ hơn ai hết, HLV Mai Đức Chung.

ĐT nữ Việt Nam đánh bại Malaysia 7-0 ở trận mở màn.

Sau 2 thất bại trước Philippines, hẳn ĐT nữ Việt Nam cũng rút ra những bài học và có đối sách phù hợp. Những gì Myanmar đã làm, bao gồm các bài phản công, trong chiến thắng cách đây ít ngày cũng sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Với dàn cầu thủ luống tuổi (12 người đã bước qua tuổi 30), ĐT nữ Việt Nam phải đối mặt với nhiều câu hỏi trong tương lai. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn đủ tốt để thống trị Đông Nam Á một lần nữa.

Còn Philippines, họ cũng chưa vội nghĩ về tương lai mà vẫn đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch SEA Games ngay lập tức. Tuy nhiên, có thể mọi thứ sẽ diễn ra như tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, thay vì đăng quang, bài học chính mà các cô gái Philippines mang về nhà lại là những điều khiến họ vô cùng thất vọng.