Thể thao

Google News

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nước chủ nhà Thái Lan đã công bố danh sách 11 Hoa hậu tuyệt sắc sẽ cầm biển tên dẫn đoàn các nước diễu hành trong Lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Sân vận động quốc gia Rajamangala ngày 9/12 tới.

1189627.jpg

Thái Lan có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, và tại SEA Games 33, 11 nữ hoàng sắc đẹp đẳng cấp thế giới và quốc gia sẽ xuất hiện trong Lễ khai mạc hoành tráng diễn ra tại Sân vận động quốc gia Rajamangala lúc 19h00 ngày 9/12. Những mỹ nhân này sẽ cầm biển tên dẫn đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á diễu hành, nghi thức không thể thiếu trong lễ khai mạc đại hội.

Gương mặt sáng giá nhất là Opal Suchata Chuangsri, người đẹp đầu tiên của Thái Lan chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp toàn cầu khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2025 (Miss World 2025) hồi tháng 5. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng cân đối, cô sinh viên ngành quan hệ quốc tế Đại học Thammasat còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung và gây ấn tượng với tài chơi đàn ukulele ngược.

Lễ khai mạc còn có sự hiện diện của Chatnalin Chotjirawarachat, người thứ hai sau người đẹp First Wang lên ngôi ở cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (năm 2023). Với vóc dáng gợi cảm và nét đẹp hiện đại, Chotjirawarachat từng tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật Truyền thông quốc tế Đại học Bangkok và hiện là người mẫu được săn đón.

Ngoài ra, còn có các người đẹp khác như Anchilee Scott-Kemmis, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, Nicha Poolpoka, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023, Channigan Supitayaporn, Hoa hậu Thái Lan 2023, Dinsosee Panida Khuenjinda, Hoa hậu Thái Lan 2024, Cat Atitiya Benjapak, Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2024, Praew Kirana Yuthong, Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025, Saffron Maya Snook, Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2026 và Vanessa Wenk, Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, đoàn Brunei sẽ bắt đầu lễ diễu hành còn chủ nhà Thái Lan xuất hiện cuối cùng. Lễ khai mạc sẽ do Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu chủ trì. Sự kiện bắt đầu với video tri ân Hoàng thái hậu Sirikit vừa qua đời, sau đó là các tiết mục "Kết nối trái tim", "Tinh thần đoàn kết" và "Tình hữu nghị chiến thắng". Tiếp theo là đoàn diễu hành của các vận động viên từ 11 quốc gia và lễ thắp đuốc. Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) tự tin tuyên bố Lễ khai mạc sẽ không làm người người hâm mộ thất vọng.

opal-suchata-chuangsri-miss-universe-thailand-2024-paid-a-courtesy-visit-to-the-ministry-of-cu.jpg
Opal Suchata Chuangsri, người đẹp đầu tiên của Thái Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 2025 (Miss World 2025).
chatnalin-chotjirawarachat-17026.jpg
Chatnalin Chotjirawarachat, Hoa hậu Liên lục địa 2023.
snapinstaapp-317995904-715161493.jpg
Anchilee Scott-Kemmis, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021.
404578892-867022594886566-417154530377885737-n.jpg
Nicha Poolpoka, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023.
336949558-608253917411587-6268616703159507707-n.jpg
Channigan Supitayaporn, Hoa hậu Thái Lan 2023.
s-1916940-0.jpg
Dinsosee Panida Khuenjinda, Hoa hậu Thái Lan 2024
dtbezn3nnuxytg04avholpddko81rvbj.jpg
Cat Atitiya Benjapak, Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2024.
571778914-1372223810934301-82799.jpg
Praew Kirana Yuthong, Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 2025.
z7301616996341-378794a50404ea457d09679af3ac85bf.jpg
Saffron Maya Snook, Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2026.
514932800-18508581271057384-8074082553820122049-n.jpg
Vanessa Wenk, Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025.
Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #Khai mạc SEA Games 33

