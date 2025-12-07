Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hoàng hậu Thái Lan tham gia thi đấu, đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Chủ nhà Thái Lan thông báo, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana sẽ tham gia tranh tài một nội dung ở SEA Games 33.

yg24mtswx0bx2ymfp4bs.jpg

Đó là nội dung đua thuyền buồm Keelboat SSL47. Nội dung này yêu cầu loại thuyền buồm cỡ lớn, dài 47 feet (khoảng 14 mét). Vai trò của bà trong đội đua là hoa tiêu. Đây là lĩnh vực phù hợp với tố chất chuyên môn của bà khi Hoàng hậu từng theo học khóa học định vị điện tử.

Những ngày qua, NHM đã được thấy Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tập luyện ở bãi biển Pattaya, tỉnh Chonburi. Đây cũng là nơi đăng cai môn đua thuyền ở SEA Games 33 (diễn ra từ ngày 15 đến 18/12). Mục tiêu của Hoàng hậu Thái Lan và đồng đội ở sự kiện năm nay là giành HCV.

Theo HLV Arak Keaw-iam của đội tuyển đua thuyền buồm Thái Lan, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đang tập luyện rất chăm chỉ và nghiêm túc. Bà tham dự SEA Games 33 như một VĐV bình thường, không đòi hỏi bất cứ đặc quyền nào.

pkcr-2023-credit-guy-nowell-4.jpg
Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana (giữa) đang chuẩn bị cho SEA Games 33

Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu giành 5 trong tổng số 8 HCV ở các nội dung môn đua thuyền buồm. Trong đó có nội dung mà Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham gia.

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana sinh năm 1978. Bà kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn ngày 1/5/2019. Thể thao là một trong nhiều lĩnh vực bà rất giỏi. Trước khi bước vào chuẩn bị cho SEA Games 33, Hoàng hậu Thái Lan đã tham gia giải đua thuyền Phuket King’s Cup lần thứ 37 với tư cách là hoa tiêu của đội Vayu.

Bà đã thể hiện khả năng đọc hướng gió và chiến lược của mình trong vòng chung kết, dẫn dắt đội về đích ở vị trí đầu tiên trong mọi cuộc đua và đạt điểm số chung cuộc xuất sắc. Ngoài việc tham gia các giải đua thuyền buồm, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana cũng tích cực góp mặt ở nhiều giải chạy marathon cự ly trung bình và ngắn tại Thái Lan.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Hoàng hậu Thái Lan #U22 Malaysia #U22 Thái Lan #HCV SEA Games #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục