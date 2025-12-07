Hoàng hậu Thái Lan tham gia thi đấu, đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Đó là nội dung đua thuyền buồm Keelboat SSL47. Nội dung này yêu cầu loại thuyền buồm cỡ lớn, dài 47 feet (khoảng 14 mét). Vai trò của bà trong đội đua là hoa tiêu. Đây là lĩnh vực phù hợp với tố chất chuyên môn của bà khi Hoàng hậu từng theo học khóa học định vị điện tử.

Những ngày qua, NHM đã được thấy Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tập luyện ở bãi biển Pattaya, tỉnh Chonburi. Đây cũng là nơi đăng cai môn đua thuyền ở SEA Games 33 (diễn ra từ ngày 15 đến 18/12). Mục tiêu của Hoàng hậu Thái Lan và đồng đội ở sự kiện năm nay là giành HCV.

Theo HLV Arak Keaw-iam của đội tuyển đua thuyền buồm Thái Lan, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đang tập luyện rất chăm chỉ và nghiêm túc. Bà tham dự SEA Games 33 như một VĐV bình thường, không đòi hỏi bất cứ đặc quyền nào.

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana (giữa) đang chuẩn bị cho SEA Games 33

Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu giành 5 trong tổng số 8 HCV ở các nội dung môn đua thuyền buồm. Trong đó có nội dung mà Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham gia.

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana sinh năm 1978. Bà kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn ngày 1/5/2019. Thể thao là một trong nhiều lĩnh vực bà rất giỏi. Trước khi bước vào chuẩn bị cho SEA Games 33, Hoàng hậu Thái Lan đã tham gia giải đua thuyền Phuket King’s Cup lần thứ 37 với tư cách là hoa tiêu của đội Vayu.

Bà đã thể hiện khả năng đọc hướng gió và chiến lược của mình trong vòng chung kết, dẫn dắt đội về đích ở vị trí đầu tiên trong mọi cuộc đua và đạt điểm số chung cuộc xuất sắc. Ngoài việc tham gia các giải đua thuyền buồm, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana cũng tích cực góp mặt ở nhiều giải chạy marathon cự ly trung bình và ngắn tại Thái Lan.