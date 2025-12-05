Thái Lan tiết lộ ngân sách cho SEA Games 33 ít hơn nhiều số tiền Campuchia đã chi

TPO - Theo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), ngân sách chi cho SEA Games 33 khá hạn chế, dẫn đến những sự việc không mong đợi khi sự kiện vừa mới bắt đầu.

Trước những chỉ trích về các sai sót gần đây trong khâu tổ chức SEA Games 33, bao gồm các cáo buộc nợ tiền đối tác, vận động viên, trong chương trình "Kamkon Khao", Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết ngân sách của Thái Lan cho Đại hội khá hạn chế.

Cụ thể, tổng ngân sách được Chính phủ phê duyệt là 2,055 tỷ baht (khoảng 62,2 triệu USD, 1,654 nghìn tỷ VND). Con số này thấp hơn nhiều so với mức 3 tỷ bath (khoảng 93 triệu USD) mà Campuchia đã chi cho SEA Games 32.

Cụ thể, ngân sách trung ương cho các hoạt động chính là 456 triệu baht; 421 triệu bath chi hỗ trợ công tác chuẩn bị của các vận động viên, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất các điểm thi đấu 320 triệu baht và 1 tỷ bath xây dựng trung tâm truyền thông.

Ở khoản chi đầu tiên, có 166 triệu bath dành cho lễ khai mạc, bế mạc và 260 triệu bath, chiếm 56,95%, dành cho chi phí hậu cần, phục vụ các đoàn thể thao.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee nói thêm, việc phải tiết kiệm tối đa ngân sách dẫn đến nhiều hạn chế, và đây không phải là vấn đề của SEA Games, mà là vấn đề của ngành thể thao, vốn đã bị cắt giảm ngân sách hàng năm. Ông cũng tiết lộ đã có đề xuất tăng hơn 200 triệu baht dành để trợ cấp các vận động viên, nhưng bị từ chối trong bối cảnh thiên tai ở khu vực miền nam Thái Lan. Ngoài ra, việc thay đổi Chính phủ và các chính sách cũng ảnh hưởng tới việc giải ngân.