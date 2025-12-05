Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Lan tiết lộ ngân sách cho SEA Games 33 ít hơn nhiều số tiền Campuchia đã chi

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), ngân sách chi cho SEA Games 33 khá hạn chế, dẫn đến những sự việc không mong đợi khi sự kiện vừa mới bắt đầu.

1000037016.jpg

Trước những chỉ trích về các sai sót gần đây trong khâu tổ chức SEA Games 33, bao gồm các cáo buộc nợ tiền đối tác, vận động viên, trong chương trình "Kamkon Khao", Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết ngân sách của Thái Lan cho Đại hội khá hạn chế.

Cụ thể, tổng ngân sách được Chính phủ phê duyệt là 2,055 tỷ baht (khoảng 62,2 triệu USD, 1,654 nghìn tỷ VND). Con số này thấp hơn nhiều so với mức 3 tỷ bath (khoảng 93 triệu USD) mà Campuchia đã chi cho SEA Games 32.

Cụ thể, ngân sách trung ương cho các hoạt động chính là 456 triệu baht; 421 triệu bath chi hỗ trợ công tác chuẩn bị của các vận động viên, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất các điểm thi đấu 320 triệu baht và 1 tỷ bath xây dựng trung tâm truyền thông.

Ở khoản chi đầu tiên, có 166 triệu bath dành cho lễ khai mạc, bế mạc và 260 triệu bath, chiếm 56,95%, dành cho chi phí hậu cần, phục vụ các đoàn thể thao.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee nói thêm, việc phải tiết kiệm tối đa ngân sách dẫn đến nhiều hạn chế, và đây không phải là vấn đề của SEA Games, mà là vấn đề của ngành thể thao, vốn đã bị cắt giảm ngân sách hàng năm. Ông cũng tiết lộ đã có đề xuất tăng hơn 200 triệu baht dành để trợ cấp các vận động viên, nhưng bị từ chối trong bối cảnh thiên tai ở khu vực miền nam Thái Lan. Ngoài ra, việc thay đổi Chính phủ và các chính sách cũng ảnh hưởng tới việc giải ngân.

Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #BXH huy chương SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #các đoàn thể thao SEA Games 33 #Thái Lan SEA Games 33 #chủ nhà SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục