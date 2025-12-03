SEA Games 33 đã khởi tranh, nhưng có vẻ chủ nhà Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng

TPO - SEA Games 33, sự kiện được mong chờ nhất của Đông Nam Á, đã bắt đầu vào ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn còn quá nhiều trục trặc trong khâu vận hành, khiến người ta đặt câu hỏi về sự sẵn sàng của chủ nhà Thái Lan.

Hôm nay (3/12), SEA Games 33 bắt đầu khởi tranh với môn bóng đá nam và polo (mã cầu). Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố chủ nhà Thái Lan đã sẵn sàng 100%, những rắc rối liên tiếp nảy sinh.

Đầu tiên, như đã biết, trong đồ họa giới thiệu lịch trình thi đấu, cờ Thái Lan bị in sai thành cờ... Việt Nam còn đi liền với tên Indonesia lại là cờ Lào. Chưa hết, trang web chính thức của đại hội vẫn đề lịch trình cũ dù thời gian đã bị điều chỉnh rất nhiều, bên cạnh nhiều mục chưa thể truy cập được. Ngoài ra, việc đặt vé cho các sự kiện thể thao tại sân vận động vẫn chưa khả dụng thông qua hệ thống trực tuyến, đặc biệt là đối với các sự kiện diễn ra trước lễ khai mạc.

Và SEA Games 33 đã bắt đầu, nhưng thẻ tác nghiệp chính thức của các cơ quan truyền thông vẫn chưa được phát. Thay vì chuyển cho Ủy ban Olympic các nước từ sớm, phóng viên buộc phải nhận tại Thái Lan. Đến khi tới đây, thẻ vẫn chưa có. Nước chủ nhà chữa cháy bằng việc cấp thẻ ngày để ra vào Trung tâm báo chí và đăng ký, nhận thẻ phụ bên ngoài sân Rajamangla khi tác nghiệp các trận bóng đá nam diễn ra hôm nay.

Thẻ tác nghiệp SEA Games 33 vẫn chưa được phát hành.

Trong tuyên bố mới đây, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Giám đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết sẽ gây ấn tượng với 10 đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 ngay từ lúc tất cả đặt chân xuống sân bay, đồng thời cam kết thiết lập làn đường riêng phục vụ sự kiện, và xe bus đưa đón các đoàn thể thao được bố trí cảnh sát hộ tống nhằm di chuyển nhanh chóng, an toàn.

Vậy nhưng xe của đội U22 Việt Nam đã bị mắc kẹt trong dòng xe đông đúc ở Bangkok khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik đến trễ buổi họp báo, sau đó chỉ có 40 phút để tập luyện.

Vào thứ Ba (2/12), Ban tổ chức SEA Games 33 bị tố đối xử bất công. Rueangrit Santisuk, đạo diễn hình ảnh và ánh sáng được thuê để thiết kế Lễ khai mạc, bế mạc cùng cộng sự đã làm việc cật lực trong 7 tháng với ngân sách hạn hẹp, để rồi đột ngột bị thông báo dừng công việc vào tháng 10 mà chưa nhận được bất cứ khoản thanh toán nào.

Công tác lắp đặt tại sân vận động Rajamangla đang được tiến hành.

Liên quan đến vấn đề tài chính, nhiều vận động viên Thái Lan liên tục đăng đàn đặt câu hỏi, đến bao giờ mới có thể nhận khoản trợ cấp cho SEA Games 33. Trong số các vận động viên bao gồm cả Mongkutphet Phetpraofa, ngôi sao Muay Thái là một trong những gương mặt đại diện của SEA Games 33. Những lời hứa không bao giờ được thực hiện và hơn ba tháng qua, các khoản trợ cấp chưa đến tay vận động viên.

Theo tờ Dailynews (Thái Lan), SEA Games 33 lẽ ra phải là một sự kiện ít phức tạp về mặt tổ chức, bởi sự sẵn sàng của cơ sở vật chất cũng như kinh nghiệm của xứ chùa Vàng trong việc tổ chức các sự kiện lớn, nhưng các rắc rối đã nảy sinh ngay từ khi chưa bắt đầu. Vì vậy, mong muốn "gây ấn tượng" với bạn bè trong khu vực của nước chủ nhà đang trở thành cái gì đó xa vời.