U22 Việt Nam vs U22 Lào: Thần đồng bóng đá Lào gây sốt ở Thái Lan không dự SEA Games 33

TPO - Truyền thông Thái Lan đã rất sốc khi thần đồng bóng đá Lào, người mà họ từng hy vọng sẽ khoác áo đội tuyển Thái Lan, không có tên trong danh sách dự SEA Games 33.

1000036842-6999.jpg

Ngày 3/12, U22 Lào sẽ chơi trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Việt Nam. Rất bất ngờ khi trong danh sách 23 cầu thủ được công bố lại không có tên Phayak Siphanom, thần đồng bóng đá Lào.

Siphanom hiện 17 tuổi và theo học ở trường công lập Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat (Thái Lan). Tháng 11 vừa qua, trong vai trò đội trưởng, Siphanom đã giúp trường vô địch giải bóng đá học đường 7HD 2025 và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Theo NationTV của Thái Lan, hiếm khi giải bóng đá học đường thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ và truyền thông, nhưng năm nay, những màn trình diễn ấn tượng của Siphanom khiến tất cả chú ý, thậm chí tạo nên cơn sốt trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội đến báo giới.

Cha mẹ Siphanom đến từ Ban Yang Kham, tỉnh Khammouane thuộc Lào, nhưng đã qua bên kia sông Mekong để làm việc tại huyện Na Yai Am, tỉnh Chanthaburi của Thái Lan. Siphanom sinh tại đây và là người Lào 100%, nhưng chỉ có thể nói tiếng Thái Lan.

Chứng kiến tài năng của Siphanom, người hâm mộ Thái Lan đã hy vọng anh sẽ khoác áo ĐT Thái Lan trong tương lai. Nation TV cũng trích lời Siphanom, rằng anh mong muốn điều này sẽ sớm thành sự thật. Tuy nhiên, phía Lào cũng sớm nhận ra sự đặc biệt ở cầu thủ này, sau đó Liên đoàn bóng đá Lào đã gửi thư đến Trường Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat, đề nghị anh chơi cho đội U19 Lào.

Vào đầu tháng trước, đội U22 Lào đã đưa Siphanom vào danh sách dự kiến cho SEA Games 33. "Tôi rất hạnh phúc. Ngay từ khi biết có SEA Games, tôi đã mong đợi được triệu tập vào đội tuyển. Giờ thì giấc mơ đã thành sự thật", anh nói.

Tuy nhiên vào phút chót, Siphanom không có tên trong danh sách cuối cùng. Theo BallThai, lý do bởi cầu thủ 17 tuổi vướng lịch trình ở Trường Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat.

Thanh Hải Thanh Hải
