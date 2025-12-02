Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U22 Việt Nam tập buổi đầu tại Thái Lan: Văn Khang không áp lực với băng đội trưởng

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay buổi tập đầu tiên tại Bangkok, đội trưởng Khuất Văn Khang xuất hiện đầy tự tin trước truyền thông, khẳng định việc được trao băng đội trưởng U22 Việt Nam không phải áp lực mà là động lực để anh dẫn dắt toàn đội hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

1.jpg

Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng sau hành trình di chuyển dài. Các cầu thủ được tạo điều kiện làm nóng cơ thể, bắt nhịp lại trạng thái thi đấu và làm quen với thời tiết cũng như mặt sân tập tại Bangkok.

Đây được xem là bước khởi động nhằm giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi trước khi bước vào các buổi tập quan trọng về chuyên môn.

Trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy trách nhiệm. Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định toàn đội đang giữ vững tinh thần quyết tâm và sự tập trung cho mục tiêu cao nhất.

“Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được chọn sẽ phải nỗ lực tối đa để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ”, Văn Khang nói.

2.jpg

Đội trưởng U22 Việt Nam cũng cho biết toàn đội đang ưu tiên nâng cao khả năng phối hợp, tính gắn kết và đặc biệt là hiệu quả dứt điểm, yếu tố từng khiến đội lỡ hẹn thành tích tại kỳ SEA Games trước.

“Kỳ SEA Games trước, toàn đội chưa đạt kết quả mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang về thành tích tốt nhất”, Văn Khang chia sẻ.

Nói về việc mang băng đội trưởng, Khang khẳng định: “Đó không phải là áp lực mà là động lực. Tôi xem đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ tinh thần và đẩy toàn đội về phía trước”.

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân U22 Lào, Khang cho rằng đây là tập thể có nền tảng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ dạn dày ở cấp độ đội tuyển quốc gia. “Trận đấu sẽ rất khó nói trước. U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”, anh nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala, mở màn cho hành trình chinh phục SEA Games 33 của thầy trò HLV.

Trọng Đạt
#U22 Việt Nam #Văn Khang #SEA Games 33 #tập luyện #Thái Lan #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục