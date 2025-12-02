U22 Việt Nam tập buổi đầu tại Thái Lan: Văn Khang không áp lực với băng đội trưởng

TPO - Ngay buổi tập đầu tiên tại Bangkok, đội trưởng Khuất Văn Khang xuất hiện đầy tự tin trước truyền thông, khẳng định việc được trao băng đội trưởng U22 Việt Nam không phải áp lực mà là động lực để anh dẫn dắt toàn đội hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Buổi tập chủ yếu mang tính thả lỏng sau hành trình di chuyển dài. Các cầu thủ được tạo điều kiện làm nóng cơ thể, bắt nhịp lại trạng thái thi đấu và làm quen với thời tiết cũng như mặt sân tập tại Bangkok.

Đây được xem là bước khởi động nhằm giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi trước khi bước vào các buổi tập quan trọng về chuyên môn.

Trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy trách nhiệm. Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định toàn đội đang giữ vững tinh thần quyết tâm và sự tập trung cho mục tiêu cao nhất.

“Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được chọn sẽ phải nỗ lực tối đa để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ”, Văn Khang nói.

Đội trưởng U22 Việt Nam cũng cho biết toàn đội đang ưu tiên nâng cao khả năng phối hợp, tính gắn kết và đặc biệt là hiệu quả dứt điểm, yếu tố từng khiến đội lỡ hẹn thành tích tại kỳ SEA Games trước.

“Kỳ SEA Games trước, toàn đội chưa đạt kết quả mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang về thành tích tốt nhất”, Văn Khang chia sẻ.

Nói về việc mang băng đội trưởng, Khang khẳng định: “Đó không phải là áp lực mà là động lực. Tôi xem đó là trách nhiệm để cố gắng nhiều hơn, hỗ trợ tinh thần và đẩy toàn đội về phía trước”.

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân U22 Lào, Khang cho rằng đây là tập thể có nền tảng tốt, sở hữu nhiều cầu thủ dạn dày ở cấp độ đội tuyển quốc gia. “Trận đấu sẽ rất khó nói trước. U22 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”, anh nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala, mở màn cho hành trình chinh phục SEA Games 33 của thầy trò HLV.