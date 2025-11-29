Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Huyền thoại Malaysia: Tôi bi quan vào khả năng vượt qua U22 Việt Nam

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Datuk Jamil Nasir, danh thủ Malaysia, thẳng thắn nhận định U22 Malaysia có rất ít cơ hội giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ngay ở thử thách đầu tiên là U22 Việt Nam, U22 Malaysia cũng bị đánh giá lép vế hơn.

ma2.jpg

"Malaysia không giành nổi huy chương ở môn bóng đá nam, kỳ SEA Games 32 ở Phnom Penh. Lần này có lẽ cũng như vậy. Họ phải thắng cả 2 trận ở vòng bảng để tiến vào bán kết. Tôi bi quan vào khả năng Malaysia vượt qua Việt Nam. U22 Việt Nam là đối thủ mạnh. Đội của chúng tôi chưa thể hiện đủ tốt ở các trận gần đây để tạo được sự tin tưởng", ông Jamil nói.

"Sau 2 giải trước đó (U23 ASEAN 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026 - PV), U22 Malaysia có đá giao hữu với các đội nước ngoài để khắc phục điểm yếu không? Câu trả lời là không. Tất cả đều không biết tình hình của U22 Malaysia trước SEA Games 33 vì chưa có buổi họp báo nào diễn ra. Chúng tôi không biết đội đang làm gì và sẽ chỉ được biết ở SEA Games 33", danh thủ Jamil chia sẻ tiếp.

Huyền thoại bóng đá Malaysia tiếp tục chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước nhà vì sự chuẩn bị hời hợt cho SEA Games 33. Cụ thể là các cầu thủ được triệu tập vào ngày 25/11, thời điểm mà Jamil cho rằng quá muộn để chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 33.

Ông thách thức: "Hãy chứng minh là tôi sai đi. Hãy chơi hết mình và vào nổi bán kết".

SEA Games 33 đang đếm ngược từng ngày đến thời khắc khai mạc ở Bangkok. Như mọi khi, môn bóng đá nam luôn là tâm điểm ở các kỳ Thế vận hội Đông Nam Á. Cuộc cạnh tranh cho tấm HCV danh giá nhất ở SEA Games 33 vẫn chỉ được khoanh vùng giữa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Malaysia.

Năm nay, sự chuẩn bị của U22 Malaysia cho SEA Games 33 là bí ẩn. Cận kề ngày khởi tranh SEA Games 33, tin tức về U22 Malaysia gần như "biệt vô âm tín". Trong khi đó, U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều có sự chuẩn bị rầm rộ bằng các trận giao hữu và kế hoạch tập trung đội hình được triển khai trước ít nhất một tháng.

U22 Malaysia sẽ nằm cùng bảng với U22 Việt Nam và U22 Lào. Đội nhất bảng sẽ giành vé vào thẳng bán kết. Một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé còn lại.

Với việc có cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia, bảng B được đánh giá có sức cạnh tranh khốc liệt và khó đoán nhất.

Hương Ly
#Malaysia #SEA Games #U22 Việt Nam #bóng đá nam #Jamil Nasir #u22 việt nam vs malaysia #bảng b u22 việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục