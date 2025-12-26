Nhận định Zambia vs Comoros, 00h30 ngày 27/12: Trận cầu sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá Zambia vs Comoros, Cúp châu Phi 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Zambia và Comoros đã không có khởi đấu ấn tượng trong trận đấu ra quân. Vì thế, cuộc đối đầu giữa đôi bên ở lượt trận thứ hai mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Zambia thoát thua trong ngày ra quân.

Nhận định Zambia vs Comoros

Zambia khởi đầu vòng bảng không thật sự trọn vẹn khi không thể giành chiến thắng ở trận ra quân, nhưng với bối cảnh phong độ trước đó, kết quả này vẫn mang ý nghĩa tích cực. Trước khi bước vào giải đấu, Zambia từng trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp, vì vậy việc giành được 1 điểm phần nào giúp họ giải tỏa áp lực tâm lý.

Dù tránh được thất bại, Zambia vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng tại đấu trường này. Thành tích không thắng của họ đã kéo dài lên con số 10, trong đó bao gồm 2 thất bại và tới 8 trận hòa.

Ở lượt trận tiếp theo, Zambia sẽ chạm trán Comoros trong bối cảnh tinh thần được cải thiện đáng kể. Một chiến thắng không chỉ giúp họ phá dớp không thắng mà còn mở ra cơ hội lớn để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại không đứng về phía Chipolopolo, khi trong ba lần gặp Comoros gần nhất hơn hai năm qua, họ chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Thực tế, màn trình diễn trước Mali cũng phơi bày những hạn chế rõ rệt của Zambia. Việc chỉ tạo ra vỏn vẹn hai cơ hội nguy hiểm trong suốt 90 phút cho thấy hàng công của họ thiếu sự đột biến.

Comoros không thể gây sốc trước Morocco.

Ở chiều ngược lại, Comoros bước vào giải với thử thách cực đại khi phải đối đầu Morocco ở trận mở màn. Dù bị đánh giá thấp hơn và chịu nhiều áp lực từ đội chủ nhà, các học trò của HLV Cusin vẫn gây bất ngờ khi giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp cuối cùng vẫn lên tiếng trong hiệp hai, khi Comoros không thể đứng vững và để thủng lưới hai bàn, chấp nhận thất bại. Kết quả này nối dài chuỗi phong độ đáng lo ngại của họ, với năm trận liên tiếp không biết đến chiến thắng nếu không tính các loạt sút luân lưu, trong đó bốn trận gần nhất đều là những thất bại.

Một trận thua nữa trước Zambia chắc chắn sẽ khiến thành tích của Comoros thêm phần ảm đạm, song điều khiến họ lo ngại hơn cả là nguy cơ sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Dẫu vậy, Comoros vẫn có quyền lạc quan khi nhìn vào quá khứ gần, bởi họ đang sở hữu thành tích đối đầu tích cực trước Zambia.

Phong độ, lịch sử đối đầu Zambia vs Comoros

Zambia chỉ thắng được 1 trận trong năm 2025 và đã phải nhận tới 7 thất bại.

Comoros đã thi đấu 18 trận trong năm nay. Họ thua 10 trận, hòa 2 và giành 6 chiến thắng.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi đội có 2 trận thắng. Trận đấu còn lại có kết quả bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Zambia vs Comoros

Hai bên có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Zambia vs Comoros

Zambia: Mwansa; M. Banda, B. Sakala, Chanda, Musonda; Chaiwa, Kangwa, Tembo; F. Sakala, Daka, L. Banda.

Comoros: Pandor; Toibubu, Soilihi, Kari, Boura; B. Youssouf, Z. Youssouf, Mohammed, Selemani; N’Changama, Said.

Dự đoán tỷ số Zambia 1-1 Comoros