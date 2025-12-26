Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Angola vs Zimbabwe, 19h30 ngày 26/12: Cơ hội cuối cùng

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Angola vs Zimbabwe, Cúp châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội bóng đều không giành chiến thắng trong ngày khai mạc Cúp châu Phi. Với việc cùng có 0 điểm, Angola và Zimbabwe hiểu rằng đội nào thua ở cặp đấu này, đội đó sẽ chính thức hết hy vọng.

20191031182510156969a.jpg

Nhận định trước trận đấu Angola vs Zimbabwe

Angola là ẩn số tại Cúp châu Phi năm nay. Một mặt, họ là một đội bóng có bản sắc riêng, không nổi tiếng với lối chơi đẹp mắt hay những ngôi sao nhưng Angola sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, với chất lượng các vị trí khá cân bằng.

Hiện tại, Angola xếp hạng 89 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới và sở hữu đội hình trị giá 52 triệu euro. Trong số những cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất đội tuyển, có thể kể đến David Carmo (10 triệu euro, Real Oviedo), M'Bala Nzola (6 triệu euro, Pisa) và Maestro (4 triệu euro, Alanyaspor). Dự bị cho họ là lực lượng cầu thủ có giá trung bình 1-2 triệu euro, nhìn chung hoàn toàn có thể thay thế lực lượng đá chính.

Trong ngày khai mạc Cúp châu Phi, Angola đã để thua Nam Phi với tỷ số 1-2. Dù trắng tay nhưng NHM vẫn có lý do để ngợi khen Angola khi họ đã gây ra không ít khó khăn cho đội bóng được đánh giá cao bậc nhất giải đấu.

Cách tiếp cận chiến thuật của đội tuyển này rất rõ ràng: Angola sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Sự hiện diện của một tiền vệ phòng ngự cho phép họ chặn đứng được nhiều pha lên bóng của đối thủ. Do vậy, Nam Phi thường xuyên gặp khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công. Angola có lối chơi khá hiện đại, giống nhiều đội tuyển châu Âu.

gettyimages-1178412508.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Angola vs Zimbabwe

Với Zimbabwe, họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Cho đến nay, đội tuyển này chỉ tham dự giải đấu cấp châu lục 5 lần, chưa bao giờ lọt vào vòng play-off. Không có gì ngạc nhiên khi Zimbabwe xếp hạng ngoài Tốp 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, đứng ở vị trí thứ 129, nghĩa là dưới Việt Nam khá xa.

Tổng giá trị đội hình của Zimbabwe chỉ khoảng 10 triệu euro, bằng 1/5 Angola. Những cầu thủ nổi bật nhất của Zimbabwe là Munashe Garananga (2 triệu euro, FC Copenhagen) và Bill Antonio (1,2 triệu euro, Mechelen). Còn lại chủ yếu là dàn cầu thủ vô danh, thậm chí còn không được định giá.

Tại bảng F, Zimbabwe chính là cái tên bị đánh giá thấp nhất. Đội tuyển này bị đánh giá là lót đường tại vòng loại nhưng họ đã bất ngờ tiến vào vòng bảng của Cúp châu Phi. Nhìn chung, việc góp mặt ở VCK AFCON đã là một thành công với Zimbabwe nên khó có thể kỳ vọng nhiều hơn ở họ.

Phong độ thời gian qua của Zimbabwe cũng không mấy triển vọng. 8 trận vừa qua họ chỉ thắng 1, còn lại thua tới 5. Hôm nay, họ sẽ đối diện với áp lực lớn từ Angola. Có thể áp lực ấy không khổng lồ như trước Ai Cập, nhưng một kết quả trắng tay là điều mà NHM có thể lường trước ở đội tuyển này.

Đội hình dự kiến Angola vs Zimbabwe

Angola: Marques; Clinton Mata, Gaspar, Buatu; Show; Zito Luvumbo, Fredy, Maestro, Carneiro; Dala, Nizi.

Zimbabwe: Arubi; Murwira, Garananga, Takwara, Hadebe; Nakamba; Jalai, Fabisch, Dube, Msendami; Bonne.

Dự đoán tỷ số: Angola 1-0 Zimbabwe

Đặng Lai


