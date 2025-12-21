Nhận định Aston Villa vs MU, 23h30 ngày 21/12: Khó cho Quỷ đỏ

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs MU, vòng 17 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 21/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Aston Villa và MU. Làm khách tại Villa Park, Quỷ đỏ khó lòng ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Nhận định Aston Villa vs MU

Aston Villa đang là đội bóng có phong độ ấn tượng nhất nước Anh với 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng trước đội đầu bảng Arsenal. Chuỗi kết quả này giúp Aston Villa leo thẳng lên vị trí thứ 3 và chỉ kém Pháo thủ 3 điểm trước khi vòng đấu này diễn ra.

Ở hướng ngược lại, MU đang vật lộn tìm kiếm sự ổn định. Cho dù thi đấu ít hơn Villa 2 đấu trường, nhưng Quỷ đỏ không thể tạo ra các chuỗi thắng dài. Kể từ sau khi thắng 4/5 trận ở tháng 10, MU chỉ thắng thêm 2 trong 7 trận gần nhất (hòa 4, thua 1). Vòng trước, MU để Bouremouth cầm hòa 4-4 trên sân nhà sau 3 lần vượt lên dẫn trước. Xa hơn, họ từng thua Everton 0-1 cho dù được chơi hơn người từ phút 13.

Vì vậy, không khó hiểu khi Aston Villa được các chuyên gia đánh giá cao hơn MU ở trận này. Ngoài vấn đề phong độ, Villa còn có lợi thế về lực lượng. Trong khi đội chủ nhà có đầy đủ nhân sự tốt nhất, MU sẽ mất đến 3 cầu thủ quan trọng vì CAN Cup 2025, bao gồm Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo. Trong đó, Mbeumo và Diallo là bộ đôi yêu thích của HLV Ruben Amorim bên cánh phải. Không có 2 ngôi sao này, cánh phải của Quỷ đỏ xem như “tê liệt”. Đặc biệt vị trí của Mbeumo hoàn toàn không có người thay thế phù hợp. Nhiều khả năng HLV Amorim sẽ phải bố trí Mason Mount đá lệch cánh phải, trong khi Dalot sẽ thay Diallo đá hậu vệ chạy cánh phải.

Rodgers đang có phong độ rất cao

Chưa dừng lại ở đó, MU còn mất thêm tiền vệ trụ cột Casemiro vì án treo giò. Trong giai đoạn “hồi sinh” của MU vừa qua, Casemiro đóng vai trò không thể thay thế. Ở nhiều trận đấu, Quỷ đỏ ngay lập tức mất thế trận và thua ngược khi tiền vệ người Brazil rời sân. HLV Amorim đang đau đầu vì sự “hờn dỗi” của Mainoo sẽ có rất ít lựa chọn trong bối cảnh Manuel Ugarte sa sút không phanh.

Nếu như MU gặp đủ loại vấn đề thì Aston Villa đang thăng hoa hơn bao giờ hết. HLV Unai Emery thậm chí liên tục xoay vòng cầu thủ nhưng Villa vẫn duy trì được mạch thắng cực kỳ thuyết phục. Đặc biệt, điểm yếu nhất của MU ở trận này và cánh phải và giữa sân lại chính là điểm mạnh nhất của Aston Villa.

Thành công của Villa trong thời gian qua dựa nhiều vào nguồn năng lượng dồi dào của Kamara, Onana, Tielemans, McGinn và Rogers. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, hệ thống 3-4-2-1 của ông rất dễ sụp đổ ngay trong hiệp 1 trước áp lực mà dàn tiền vệ của Aston Villa tạo ra.

