Nhận định Nigeria vs Tanzania, 0h30 ngày 24/12: Mồi ngon cho 'đại bàng'

Hương Ly
TPO - Nhận định bóng đá Nigeria vs Tanzania, bảng C CAN Cup 2025 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đối đầu Tanzania trong trận ra quân bảng C, Nigeria nắm quá nhiều lợi thế để giành trọn 3 điểm.

f-ilywswiaahupk.jpg

Nhận định trước trận Nigeria vs Tanzania

Bóng đá Nigeria vừa trải qua cú sốc khi không thể giành vé dự World Cup 2026. Đó là thất bại khó chấp nhận với một cường quốc bóng đá châu Phi và là đương kim á quân CAN như Nigeria. Sau tất cả, Nigeria buông bỏ một giấc mơ, trở về "ao nhà" và khởi đầu cho hành trình mới. Với CAN 2025, Nigeria sẽ bắt đầu cho những cuộc thay đổi để rũ bùn đứng dậy.

Tại bảng C, Nigeria sẽ đối đầu Tanzania, Tunisia và Uganda. Đây là bảng đấu dễ thở để "đại bàng xanh" tiến vào vòng 16 đội. Trước mắt, thầy trò HLV Eric Chelle cần Tanzania để có màn chạy đà trơn tru. Trước Tanzania, thắng là không đủ, mà phải là trận thắng đậm cho Nigeria.

Đối thủ của Nigeria là đội tuyển đang đứng hạng 112 FIFA. Nhìn vào tương quan 2 đội tuyển, Nigeria vượt trội hoàn toàn. Cụ thể là giá trị đội hình Nigeria đang là 286 triệu euro. Trong khi đó, giá trị đội hình của Tanzania chỉ hơn 2 triệu euro. Trong đó, một mình tiền vệ Miroshi có giá 2 triệu euro. Miroshi đang chơi cho Goztepe của Thổ Nhĩ Kỳ là niềm hy vọng lớn nhất của Tanzania tại CAN 2025.

Bên phía Nigeria, Victor Osimhen vẫn là đầu tàu hàng công. Đội hình Nigeria dự CAN 2025 còn có nhiều cầu thủ đáng chú ý, đang chơi tại các CLB lớn ở châu Âu như Lookman, Boniface, Iwobi và Bassey.

Phong độ, thành tích đối đầu Nigeria vs Tanzania

Trước CAN 2025, Nigeria thắng 3 trận giao hữu gần đây. Ngược lại, Tanzania thua 4 và hòa một trong 5 trận gần nhất. Tanzania chưa thắng nổi một trận trong lịch sử CAN (3 hòa và 7 thua). Chạm trán ông lớn Nigeria ngay trận đầu là thử thách khó nhằn để Tanzania đổi vận. Giành một điểm trước "đại bàng xanh" có lẽ là mục tiêu dễ thở hơn cho Tanzania.

Thông tin lực lượng Nigeria vs Tanzania

Trước CAN, Nigeria nhận tin không vui khi hậu vệ Ola Anina chấn thương, lỡ hẹn giải đấu. Trụ cột khác của hàng thủ Nigeria là Benjamin Fredick cũng chấn thương, lỡ CAN. Cầu thủ kỳ cựu của Nigeria là Troost-Eking giải nghệ trước CAN. Trước trận ra quân CAN 2025, Nigeria nhận tin Osimhen đã sẵn sàng 100% thể lực để ra sân.

Tanzania có đủ lực lượng cho trận này.

Đội hình dự kiến:

Nigeria: Nwabali, Sanusi, Ajayi, Bassey, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Adams, Osimhen.

Tanzania: Suleiman, Kaponbe, Mwamnyeto, ob, Husseini, Miroshi, Salum, Msuva, M'Mombwa, Samatta, Allarakhia.

Dự đoán tỷ số: Nigeria 4-0 Tanzania.

Hương Ly
#Nigeria #Tanzania #bóng đá #CAN 2025 #trận đấu #nigeria vs Tanzania #trực tiếp nigeria vs Tanzania #h1 nigeria vs Tanzania #nhận định nigeria

