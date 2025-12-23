Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Senegal vs Botswana, 22h00 ngày 23/12: Cán cân chênh lệch

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Senegal vs Botswana, Giải vô địch châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Senegal sẽ đối đầu với Botswana tại sân vận động Stade de Tanger trong trận mở màn chiến dịch Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON). Đây là trận đấu rất chênh lêch…

50250-17663910289423-1920.jpg

Nhận định trước trận đấu Senegal vs Botswana

Senegal bước vào giải đấu với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Họ bất bại ở vòng loại, thắng 5 trong 6 trận và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Senegal cũng bất bại trong 7 trận vòng bảng gần nhất tại AFCON, với 5 trong đó là chiến thắng.

Chính Senegal là nhà vô địch của giải đấu năm 2021. Khi đó, đội tuyển này đã vượt qua hàng loạt khó khăn để có lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh cao châu Phi. Nhìn chung, Senegal là một tên tuổi đáng gờm với dàn cầu thủ nổi danh tại châu Âu. Đội tuyển này tiến đến giải với các cầu thủ vừa giàu kinh nghiệm vừa thiện chiến.

Senegal đang được kết hợp giữa lứa ngôi sao lớn tuổi, từng nhiều năm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh như Sadio Mane, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye với dàn cầu thủ đang lên như Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Pape Matar SarrOusseynou Niang, Lamine Camara hay Habib Diarra...

So với một Botswana vừa yếu vừa thiếu kinh nghiệm tranh tài ở AFCON, rõ ràng Senegal ở vị thế vượt trội và họ sẽ tìm cách duy trì vị thế đó khi gặp nhau vào đêm nay.

34739c33c24238e52e9efdb99ef06d55afbb20347647386ef0b9d7655380ff06.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Senegal vs Botswana

Senegal, đội tuyển vô địch AFCON 2021, tiến đến giải đấu với phong độ vũ bão. 7 trận gần nhất họ thắng tới 6. Thất bại duy nhất ở giai đoạn này diễn ra trước Brazil. Đây vốn không phải là một kết cục bất ngờ. Vậy nên kết quả trước giải đang phản ánh đúng năng lực của Senegal.

So với các đội tuyển trung bình yếu của châu Phi, Senegal thực sự vượt trội. Trong trận giao hữu hồi tháng 11, và họ đã giành chiến thắng áp đảo 8-0 trước Kenya. Sadio Mané lập cú đúp, trong khi Nicolas Jackson cũng lập cú đúp. Ibrahim Mbaye ghi 1 bàn và góp 2 pha kiến tạo.

Trước Mauritania, Nam Sudan thì Senegal cũng dội mưa gôn. Không như Ai Cập, Morocco vốn chỉ thắng vừa đủ, Senegal mang tới thứ bóng đá tấn công vũ bão, là nỗi khiếp sợ cho các đội hạng trung bình của lục địa đen.

Botswana là một đội tuyển như vậy. 8 trận gần nhất, Botswana không thắng nổi trận nào. Họ đã gặp Tunisia trong trận giao hữu tuần trước và chịu thất bại 2-1. Tumisang Orebonye đã đưa họ dẫn trước, nhưng cú đúp muộn của Naïm Sliti đã giúp Tunisia lật ngược tình thế. Có thể hình dung ra kết cục của Botswana vào đêm nay.

Đội hình dự kiến Senegal vs Botswana

Senegal: Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Pape Gueye, I.Gueye; Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Mane; Jackson.

Botswana: Kgoisipula; Leinanyane, Velaphi, Gaolaolwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa, Sesinyi; Boy, Orebonye, Seakanyeng

Dự đoán tỷ số: Senegal 3-0 Botswana

Đặng Lai
