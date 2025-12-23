Nhận định Arsenal vs Crystal Palace, 03h00 ngày 24/12: Sóng gió tại Emirates

TPO - Nhận định bóng đá trận Arsenal vs Crystal Palace, tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2025/26, lúc 03h00 ngày 24/12. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal tiếp đón Crystal Palace ở trận tứ kết cuối cùng, nơi lợi thế sân nhà cùng chiều sâu đội hình vượt trội đang giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nắm quyền tự quyết.

Nhận định trận đấu

Trong quá khứ, Arsenal mới chỉ đăng quang Cúp Liên đoàn Anh hai lần vào các năm 1987 và 1993. Tuy nhiên, cánh cửa vô địch giờ đây đang ở rất gần với thầy trò Mikel Arteta.

Trong hơn một thập kỷ qua, Manchester City và Liverpool – những đội bóng sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội – đã thống trị đấu trường này. Sau khoản chi 250 triệu bảng trong mùa hè, Arsenal giờ cũng đạt đến đẳng cấp ấy, dù HLV Mikel Arteta vẫn đang phải đau đầu vì cơn bão chấn thương.

Đây là lần thứ 4 trong sáu mùa giải gần nhất, Arsenal lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Họ đã thắng ở vòng đấu này trong các mùa 2021/22 và 2024/25 và đều dừng bước ở bán kết ngay sau đó.

Tạm gác cuộc đua vô địch Premier League, Arsenal hướng sự tập trung vào mục tiêu vào bán kết Cúp Liên đoàn mục tiêu được tiếp thêm đà hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trên sân Everton cuối tuần qua, giúp họ chắc chắn đứng đầu bảng trong ngày Giáng sinh.

Đoàn quân của HLV Arteta bước vào trận tứ kết với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và đã thắng tới 11/12 trận sân nhà mùa này, trong đó có 9 chiến thắng liên tiếp gần nhất.

Chuỗi trận của Arsenal bao gồm cả chiến thắng tối thiểu trước chính Crystal Palace hồi tháng 10, khi đội khách bị ám ảnh bởi bàn thắng của “người cũ” Eberechi Eze. Đó rõ ràng không phải màn chạy đà lý tưởng cho Palace bởi chỉ ba ngày sau, họ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân Liverpool.

Tuy nhiên, Crystal Palace với đội hình gần như mạnh nhất đã hoàn toàn áp đảo Liverpool trẻ trung và giàu thử nghiệm, giành chiến thắng 3-0 để nuôi hy vọng đoạt danh hiệu thứ 3 trong vòng 12 tháng, sau FA Cup và Siêu cúp Anh.

Dù vậy, gánh nặng thi đấu trên nhiều mặt trận đang bào mòn thể lực của Palace. Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã không thắng trong ba trận gần nhất trên mọi đấu trường, thua hai trận Premier League liên tiếp.

Dàn cầu thủ trẻ của Palace chơi ổn trong trận hòa 2-2 với KuPS tại Conference League, nhưng khi đội hình chính trở lại, họ lại bị Leeds United vùi dập 4-1 vào cuối tuần qua. Palace đã để lọt lưới tới 9 bàn trong 3 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ “Đại bàng”, khi Arsenal từng thắng Palace 3-2 tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2024/25 nhờ cú hat-trick của Gabriel Jesus. Nếu tái lập chiến thắng, Arsenal sẽ chạm trán Chelsea ở bán kết.

Thông tin lực lượng

Về phía Arsenal, tình hình chấn thương không có nhiều thay đổi khi HLV Mikel Arteta tiếp tục thiếu vắng Max Dowman (cổ chân), Gabriel Magalhaes (đùi), Kai Havertz (đầu gối), Cristhian Mosquera (cổ chân) và Ben White (gân kheo).

Dù đã bước vào giai đoạn then chốt, Arsenal nhiều khả năng vẫn thực hiện xoay tua đội hình. Gabriel Jesus, người hùng ở tứ kết mùa trước, có thể lần đầu đá chính kể từ tháng 1, thay cho Viktor Gyokeres, tác giả bàn thắng quyết định ở vòng đấu cuối tuần.

Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli và Myles Lewis-Skelly đang cạnh tranh suất ra sân ngay từ đầu, trong khi Joshua Nichols, cầu thủ từng ra mắt Arsenal tại Cúp Liên đoàn mùa trước, cũng có thể được trao thêm cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi vắng Ismaila Sarr (dự AFCON), hậu vệ phải Daniel Munoz và tiền vệ trung tâm Daichi Kamada vì chấn thương. Rio Cardines, Cheick Doucoure, Caleb Kporha và Chadi Riad cũng không thể thi đấu.

Tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta đang gặp vấn đề ở đầu gối và nhiều khả năng sẽ không đá chính. HLV Oliver Glasner có thể trao cơ hội cho Christantus Uche, đồng thời xoay vòng một số vị trí với Walter Benitez, Borna Sosa, Jefferson Lerma và Jaydee Canvot.