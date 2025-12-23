Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đối thủ của U23 Việt Nam ở trận mở màn VCK U23 châu Á đặt mục tiêu vào chung kết

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U23 Jordan đến VCK U23 châu Á 2026 với tham vọng vào chung kết, đồng thời sàng lọc cầu thủ dự World Cup 2026.

1000042135.jpg

HLV Jamal Sellami chỉ mới dẫn dắt đội tuyển Jordan vào giữa năm ngoái, nhưng đã giúp quốc gia này đi vào lịch sử với tấm vé tham dự World Cup, sau đó lại đưa Jordan đến trận chung kết Cúp Ả Rập lần đầu tiên, nơi họ để thua Morocco với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ.

Khi được hỏi về kế hoạch của đội tuyển cho màn ra mắt World Cup 2026, nơi Jordan nằm ở bảng J cùng với Argentina, Algeria và Áo, HLV Sellami đã tiết lộ về kế hoạch hai giai đoạn.

Giai đoạn chính sẽ là tháng 3 năm sau, khi Jordan chơi những trận giao hữu có trình độ và phong cách tương đồng với các đối thủ thuộc bảng J. Nhưng trước đó vào tháng 1/2026 sẽ là giai đoạn tìm kiếm thêm các nhân tố mới cho đội tuyển thông qua VCK U23 châu Á.

"Chúng tôi muốn chắc chắn đội U23 sẽ thể hiện tốt tại VCK U23 châu Á, nhất là khi một số cầu thủ U23 đang trong tầm ngắm. Không loại trừ khả năng nhiều người sẽ được bổ sung vào thành phần tham dự World Cup 2026”, HLV Sellami tiết lộ.

Ông cũng cho biết đã từ chối lời mời tham gia Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật của Cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup) để tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. HLV Sellami nói: “Tôi quyết định gắn bó với đội U23 vì các cầu thủ nằm dưới sự dẫn dắt của tôi. Họ là tương lai của đội tuyển quốc gia, đồng thời tham vọng của tôi là đưa đội U23 tới trận chung kết".

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là vị trí thứ 3 năm 2013. Ở hai kỳ gần nhất họ đều bị loại từ vòng bảng.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á #VCK U23 châu Á #đối thủ U23 Việt Nam #Việt Nam U23 #Giao hữu quốc tế U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục