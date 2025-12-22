HLV Kim Sang-sik chia sẻ về hợp đồng với VFF sau SEA Games 33

TPO - Ông Kim Sang-sik bày tỏ hạnh phúc với bóng đá Việt Nam nhưng kín tiếng khi đề cập tới vấn đề gia hạn hợp đồng của VFF sau SEA Games 33.

VFF chuẩn bị bước vào cuộc đua mới với bản hợp đồng sắp hết hạn của HLV Kim Sang-sik

"Trong hơn một năm qua, chúng tôi đã tạo nên được nhiều thành tích. Cũng nhờ vậy bản CV của tôi đã trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc khi được làm việc với các cầu thủ"-ông Kim Sang-sik chia sẻ với Tiền Phong.

Tấm HCV SEA Games 33 là danh hiệu thứ 3 ông Kim Sang-sik đạt được cùng bóng đá Việt Nam trong một năm qua. Đầu tiên là chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam. Tiếp đó là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và mới đây, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 ngay tại sân Rajamangala.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết đây là kết quả nhờ sự nỗ lực của ông cùng các cầu thủ. Ông Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ, sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong quá trình đội tập luyện, thi đấu.

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF có thời hạn 2 năm và hiện đã quá nửa thời gian. Trả lời báo Tiền Phong về vấn đề gia hạn hợp đồng với VFF sắp tới, ông Kim Sang-sik cho biết sau đại hội, ông chưa gặp Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

"Tôi rất hạnh phúc khi làm việc với các cầu thủ. Tuy nhiên giải đấu vừa kết thúc, Chủ tịch (ông Trần Quốc Tuấn-pv) đang bận nên chúng tôi chưa có thời gian. Tôi sẽ chia sẻ vấn đề này sau khi có cuộc làm việc"-HLV Kim Sang-sik cho biết.