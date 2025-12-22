Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về hợp đồng với VFF sau SEA Games 33

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Kim Sang-sik bày tỏ hạnh phúc với bóng đá Việt Nam nhưng kín tiếng khi đề cập tới vấn đề gia hạn hợp đồng của VFF sau SEA Games 33.

anh-chup-man-hinh-2025-12-22-luc-113549.png
VFF chuẩn bị bước vào cuộc đua mới với bản hợp đồng sắp hết hạn của HLV Kim Sang-sik

"Trong hơn một năm qua, chúng tôi đã tạo nên được nhiều thành tích. Cũng nhờ vậy bản CV của tôi đã trở nên đẹp hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc khi được làm việc với các cầu thủ"-ông Kim Sang-sik chia sẻ với Tiền Phong.

Tấm HCV SEA Games 33 là danh hiệu thứ 3 ông Kim Sang-sik đạt được cùng bóng đá Việt Nam trong một năm qua. Đầu tiên là chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam. Tiếp đó là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và mới đây, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 ngay tại sân Rajamangala.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-211951.png

Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết đây là kết quả nhờ sự nỗ lực của ông cùng các cầu thủ. Ông Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ, sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong quá trình đội tập luyện, thi đấu.

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF có thời hạn 2 năm và hiện đã quá nửa thời gian. Trả lời báo Tiền Phong về vấn đề gia hạn hợp đồng với VFF sắp tới, ông Kim Sang-sik cho biết sau đại hội, ông chưa gặp Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

"Tôi rất hạnh phúc khi làm việc với các cầu thủ. Tuy nhiên giải đấu vừa kết thúc, Chủ tịch (ông Trần Quốc Tuấn-pv) đang bận nên chúng tôi chưa có thời gian. Tôi sẽ chia sẻ vấn đề này sau khi có cuộc làm việc"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #hợp đồng #VFF

Xem thêm

Cùng chuyên mục