Giành huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục chưa từng có

TPO - Với tấm huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất năm 2025 với cú ăn ba danh hiệu, điều chưa từng HLV nào làm được với bóng đá Việt Nam.

Ảnh: Hữu Phạm

Trong nhiềm vui chiến thắng, ngay tại Rajamangala, HLV Kim Sang-sik nói rằng ông "rất hạnh phúc khi giành 2 chiến thắng quan trọng tại sân vận động biểu tượng của Thái Lan".

Hai chiến thắng ông kể ra, đầu tiên là trận thắng mang về danh hiệu ASEAN Cup 2024 hồi đầu năm, khi ĐTQG đánh bại Thái Lan sau 90 phút đầy kịch tính, sau đó tới tấm huy chương vàng SEA Games 33, với màn ngược dòng ngoạn mục để thắng U22 Thái Lan 3-2 của U22 Việt Nam.

Vào giữa năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc còn giúp U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải đấu khu vực.

Như vậy, trong năm dương lịch 2025, HLV Kim Sang-sik đã giành cú ăn 3 danh hiệu, gồm ASEAN Cup 2024, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương Vàng SEA Games 33. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa HLV nào có thể làm điều tương tự.

Trước đây, đồng hương Park Hang-seo của HLV Kim Sang-sik cũng có một sự nghiệp thành công với các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ông Park cũng chưa từng giành nhiều hơn 2 danh hiệu trong một năm khi vô địch AFF Cup 2018, đoạt huy chương Vàng SEA Games 2019 và 2021, đồng thời chưa lên ngôi ở giải vô địch U23 Đông Nam Á (năm 2022 lên ngôi cùng HLV Đinh Thế Nam, năm 2023 do công HLV Hoàng Anh Tuấn).

Một cột mốc quan trọng khác của HLV Kim Sang-sik chính là tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026. Sau chiến thắng tại Rajamangala, chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng tấm huy chương Vàng SEA Games 33 là nguồn cảm hứng để U23 hướng đến năm sau, và đội sẽ tập luyện, chuẩn bị thật tốt nhằm sẵn sàng cho VCK U23 châu Á.