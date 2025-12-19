Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam chỉ ra những tiếc nuối tại SEA Games 33

TPO - Trong cuộc gặp gỡ truyền thông sáng ngày 19/12, Trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh cho biết, về cơ bản Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành ba mục tiêu đề ra khi tham dự SEA Games 33. Bên cạnh đó, cũng có những tiếc nuối.

Ảnh: Quý Lượng

Hai ngày trước khi SEA Games 33 bế mạc, Trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh nói rằng Đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành ba mục tiêu. Đầu tiên là về chỉ tiêu huy chương, với 73 HCV sau 9 ngày thi đấu chính thức và nhiều nội dung vẫn còn nhiều cơ hội giành huy chương trong hai ngày thi đấu cuối cùng. Trong số này có nhiều huy chương thuộc môn Olympic, hoặc ngoài dự kiến, dựa trên nỗ lực vượt bậc của các VĐV, bên cạnh nhiều kỷ lục quốc gia và SEA Games được thiết lập. Huy chương Vàng mà U22 Việt Nam vừa giành được là một ví dụ.

Tiếp đến, thành công của SEA Games 33 có nhiều dấu ấn của các VĐV trẻ, đặc biệt là những môn Olympic. Đó là Lê Thị Cẩm Tú (200m nữ), Trần Thị Loan (nhảy xa), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Tạ Ngọc Tưởng (400m), Vũ Ngọc Khánh (tiếp sức 4x400m), Phan Thanh Bảo (200m bơi ếch), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 200m tự do), Dương Văn Hoàng Quy (200m bướm), Nguyễn Thúy Hiền (bơi)... Điều này mang đến tương lai xán lạn cho thể thao Việt Nam, là cơ sở để hướng tới đấu trường châu lục và thế giới.

Cuối cùng, như Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, tại SEA Games 33, dù đối đầu với nhiều VĐV trình độ Olympic hoặc các quốc gia đứng đầu thế giới ở một số môn, các CĐV nhập tịch, lại vấp phải những bất cập về trọng tài, nhưng các vận động viên Việt Nam vẫn thể hiện ý chí quyết tâm, trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, Ban tổ chức, vượt qua áp lực để tập trung vào chuyên môn, đồng thời giữ gìn hình ảnh đất nước.

"Đoàn thể thao Việt Nam đã thực hiện được lời hứa khi lên đường tham dự SEA Games 33, ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, phát huy sức mạnh nội lực, thể hiện sự trưởng thành của Thể thao Việt Nam", Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Trưởng đoàn thể thao Nguyễn Hồng Minh nói rằng Đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành ba mục tiêu tại SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Tuy nhiên khi nhìn lại, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng thừa nhận có nhiều tiếc nuối tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2025. Vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, một số đội như golf, bắn cung, cử tạ, judo, xe đạp hay jujitsu không đạt chỉ tiêu huy chương đề ra.

Mặc dù vậy, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng nói rằng có nhiều khoảnh khắc ranh giới thắng thua, giữa huy chương Vàng và Bạc rất mong manh. Như ông kể ra, đó là trận chung kết bóng đá nữ giữa ĐT nữ Việt Nam và Philippines. Chỉ một quyết định sai khiến kết quả và thành tích bị ảnh hưởng. Hoặc ĐT bóng chuyền Việt Nam và tuyển bóng bàn đã ở rất gần kỳ tích. Cũng chính điều này đã làm nên kỳ đại hội giàu cảm xúc, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực của thể thao.

Phó Trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh chia sẻ thêm, những môn chưa đạt chỉ tiêu liên quan tới việc Ban tổ chức đưa ra nhiều thay đổi về nội dung hay hạng cân, bên cạnh việc điều chỉnh địa điểm, chỗ ăn ở, tập luyện vào phút cuối. Ngoài ra, việc các quốc gia khác tăng cường nhiều VĐV nhập tịch cũng mang đến khó khăn.

Dù sao, sau SEA Games 33, thể thao Việt Nam sẽ phân tích, đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu, tăng cường chuyên gia cũng như trang thiết bị, khoa học thể thao, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đồng thời đầu tư vào những môn trọng điểm và phát triển các VĐV trẻ giàu tiềm năng, qua đó hướng đến thành tích cao hơn ở kỳ Asiad sắp tới.