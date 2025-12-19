Nỗi đau người Thái

TPO - Người Thái sẵn sàng cho bữa tiệc lớn, vậy mà U22 Việt Nam lại phá hỏng, tạo ra ác mộng trong ngày chủ nhà tiến sát tới cột mốc 200 huy chương Vàng SEA Games 33 (hiện là 195). Tấm huy chương Vàng người Thái mong chờ nhất đã không bao giờ đến.

Ảnh: Hữu Phạm

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Rajamangala, trong phòng báo chí, một phóng viên Thái Lan bực bội đập chiếc ghế nhựa và văng câu chửi thề, sau đó rời đi trong tức giận.

Phản ứng thiếu kiềm chế này khác xa với cách đây một năm. Cũng tại phòng báo chí này, những phóng viên Thái Lan ngồi cùng tôi trông đầy thất vọng sau trận thua của đội tuyển Thái trước Việt Nam ở ASEAN Cup 2024. Mặc dù vậy, họ nhanh chóng cân bằng cảm xúc và quay qua chúc mừng chúng tôi.

Sự khác biệt này cho thấy mức độ kỳ vọng và thất vọng của người Thái. Với ASEAN Cup dù sao họ cũng vô địch 2 kỳ trước đó. Còn SEA Games, đội bóng xứ chùa vàng đã không giành huy chương Vàng suốt 8 năm qua. Họ mong đợi kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà sẽ được giải cơn khát.

U22 Thái Lan đã có một khởi đầu dễ dàng. (Ảnh: Báo Thái Lan)

Người Thái cũng rất tự tin giành được nó, thông qua kết quả khảo sát, rằng 89,20% số người được hỏi quả quyết U22 Thái Lan sẽ giành huy chương Vàng, và bóng đá nam là nội dung chắc chắn có "vàng" cao hơn mọi môn thể thao khác.

Có rất nhiều cơ sở để Thái Lan tin tưởng. Đó là dàn cầu thủ chất lượng, là sự hỗ trợ từ các CLB khi sẵn sàng nhả cầu thủ, là các khoản tiền thưởng của Madam Pang, là sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, những người đủ sức khuấy động bầu không khí tại Rajamangala bất chấp sự thiếu vắng các ultra Thái Lan.

Ngoài ra còn có sự ủng hộ của lịch sử. Thái Lan là đội thành công nhất ở SEA Games với 16 lần đăng quang. Chưa hết, Thái Lan chưa từng thất bại ở chung kết SEA Games mỗi khi họ đóng trò chủ nhà (4 lần).

Người Thái sốc nặng khi nhận thấy bại theo cách không ngờ tới. (Ảnh: Báo Thái Lan)

Vậy mà tại Rajamangala tối 18/12, lần đầu tiên Thái Lan cúi đầu nhận tấm huy chương Bạc. Giấc mơ thâu tóm cả 4 huy chương Vàng bóng đá tan vỡ. Quãng thời gian trắng tay tại SEA Games kéo dài lên 10 năm. Quá đau đớn cho họ, khi thất bại ngay trên sân nhà khi đã dẫn trước 2 bàn, và bại trận dưới tay Việt Nam.

"Kết quả này thể hiện sự thống trị của Việt Nam, khi cả đội tuyển quốc gia và đội U22 đều giành chức vô địch trên đất Thái Lan vào năm 2025", truyền thông Thái Lan viết.

Hành động giận dữ của phóng viên Thái Lan hoàn toàn có thể giải thích được. Tất cả đã sẵn sàng cho bữa tiệc lớn, vậy mà U22 Việt Nam lại phá hỏng, tạo ra ác mộng trong ngày chủ nhà tiến sát tới cột mốc 200 huy chương Vàng SEA Games 33 (hiện là 195). Tấm huy chương Vàng người Thái mong chờ nhất đã không bao giờ đến.