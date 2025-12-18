HLV Kim Sang-sik 'vô đối'

TPO - Xét về mặt thống kê cũng như thành tích, HLV Kim Sang-sik thực sự "vô đối" khi hoàn thành tất cả những mục tiêu với thành tích tốt nhất.

Có những hoài nghi và không ít khó khăn, thậm chí bị đẩy vào nghịch cảnh sau 45 phút đầu tiên của trận chung kết mông bóng đá nam SEA Games 33, nhưng cuối cùng U22 Việt Nam vượt qua tất cả, trở thành chủ nhân tấm huy chương Vàng trên đất Thái Lan.

Khó tin, đáng kinh ngạc và phi thường là những cụm từ dùng để mô tả chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại Rajamangala. Và khi cảm xúc tạm lắng xuống, đó là lúc dành sự ngưỡng mộ cho HLV Kim Sang-sik.

Cách đây tròn một năm, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đưa ĐTQG Việt Nam vượt khó, đánh bại Thái Lan đầy kịch tính để đăng quang ASEAN Cup 2024. Và bây giờ chính tại Rajamangala này, U22 Việt Nam lại khiến người Thái khóc hận sau 120 phút đảo chiều liên tục.

Như vậy chỉ sau 22 tháng cầm quân tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng ở mọi đấu trường ông tham dự. Đó là chức vô địch ASEAN Cup 2024, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và bây giờ là huy chương Vàng SEA Games 33. Chưa hết, ông cũng giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và rất có thể, sẽ cùng ĐT Việt Nam giành vé tới Asian Cup 2027.

Chưa hết, với tỷ lệ chiến thắng lên đến 68,42%, HLV Kim Sang-sik là người đạt tỷ lệ thắng cao nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam (chỉ tính những HLV dẫn dắt 5 trận trở lên). Tương tự, ông đứng đầu trong danh sách các HLV của U23/22 Việt Nam về tỷ lệ thắng, với 81,25%.

"Triết lý của tôi là chiến thắng", HLV KIm Sang-sik nói trong ngày đầu tới Việt Nam. Và ông thực sự khiến tất cả phải ngả mũ.