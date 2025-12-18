Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng tài người Iran cầm còi trận chung kết U22 Việt Nam - Thái Lan

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
TPO - Trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard, gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, sẽ là người điều khiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tối nay.

Sinh ngày 8/9/1985, trọng tài Bonyadifard được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những trọng tài hàng đầu của Iran cũng như châu Á.

Ông Bonyadifard từng được AFC phân công điều hành nhiều giải đấu lớn như Asian Cup, AFC Champions League, và các trận vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Với bóng đá Việt Nam, Bonyadifard không phải là gương mặt xa lạ. Ông từng bắt chính trận Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình trong vòng loại World Cup 2022 (tháng 10/2019), đảm nhiệm vai trò trọng tài bàn trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 tại Asian Cup 2023, hay cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2024.

Ông Bonyadifard cũng từng điều hành trận Hải Phòng FC gặp Incheon United ở vòng loại Cúp C1 châu Á 2023/2024.

Chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên sân Rajamangala (Thái Lan).

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#trọng tài #U22 Việt Nam #Thái Lan #SEA Games 33 #Bonyadifard #bóng đá

