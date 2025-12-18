Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiền vệ Thái Lan: Việt Nam rất mạnh nhưng chúng tôi còn hơn thế

TPO - Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Kakhana Khamyok thể hiện quyết tâm cùng U22 Thái Lan giữ lại HCV trên sân nhà.

"U22 Việt Nam rất mạnh như chúng tôi có thể còn hơn thế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đánh giá thấp Việt Nam. Tính chất trận này cũng đơn giản thôi: Đội nào chạy nhiều hơn, ít mắc lỗi hơn sẽ thắng. U22 Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật và mọi thứ khác, sẵn sàng cho trận hôm nay", Khamyok tuyên bố.

Tiền vệ Thái Lan tiếp tục: "Đối đầu U22 Việt Nam không có quá nhiều áp lực vì đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi và một số đồng đội khác. Chúng tôi cần nỗ lực để tận dụng khoảnh khắc này. Hôm nay là trận cuối cùng và tranh HCV, hy vọng CĐV cổ vũ cho chúng tôi và toàn đội nỗ lực chiến thắng".

Trước giờ bóng lăn, trang Thairath đánh giá U22 Việt Nam có nền tảng thể chất tốt hơn U22 Thái Lan và đang thể hiện phong độ thuyết phục. Cụ thể là U22 Việt Nam đã thắng U22 Philippines ở bán kết, dù cần đến những phút cuối để ghi 2 bàn nhưng về thế trận hoàn toàn lấn lướt đối phương. Trong khi đó, U22 Thái Lan chỉ dễ chơi trước U22 Malaysia khi đối phương mất người.

"U22 Việt Nam sung mãn hơn nhưng HCV sẽ thuộc về chúng ta", Thairath viết. Trang báo Thái Lan cho rằng quá trình chuẩn bị của U22 Thái Lan cho SEA Games 33 gặp quá nhiều trắc trở, dẫn đến thể lực của các cầu thủ không ở mức tốt nhất. "Voi chiến" từng thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala. Do đó, Thairaith không muốn CĐV nhà phải chứng kiến khoảnh khắc buồn thêm một lần.

U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 là trận đấu trong mơ. Hơn 50 ngàn chỗ ngồi của sân Rajamangala dự kiến lấp đầy và sức nóng từ người Thái sẽ là thách thức cho đoàn quân dưới trướng HLV Kim Sang-sik.

Hương Ly
