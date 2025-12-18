SEA Games 33 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chung kết trong mơ

TP - Với những gì đã thể hiện, U22 Việt Nam và Thái Lan là hai cái tên xứng đáng có mặt nhất trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích của lứa đàn anh, đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala để đăng quang ngôi vô địch.

Người Thái đầy khát khao

Thái Lan đã 3 kỳ SEA Games liên tiếp không giành HCV, nên dễ hiểu vì sao nước chủ nhà đang đặt quyết tâm và tham vọng lớn như vậy. Madam Pang, chủ tịch FAT, muốn giành cả 4 HCV các môn bóng.

Điểm mạnh của U22 Thái Lan là hàng tiền vệ cơ động, giàu sức sáng tạo và có khả năng kết dính tốt. Đây thực tế là sự tiếp nối lối chơi của đội 1 Thái Lan, với sức mạnh tập trung chính ở tuyến giữa. Khả năng kiểm soát bóng tốt giúp Thái Lan áp đảo các đối thủ trong khu vực và thường nắm quyền làm chủ cuộc chơi.

Đình Bắc (giữa) sẽ tỏa sáng giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng tối nay

Cái tên nguy hiểm nhất bên phía U22 Thái Lan hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam buộc phải đề phòng là Yotsakorn Burapha. Đây chính là người ghi bàn quyết định từ tình huống đá phạt trực tiếp đánh bại U22 Malaysia 1-0 ở trận bán kết. Trước đó, Yotsakorn từng có pha đá phạt trực tiếp tương tự phá lưới U22 Singapore ở vòng bảng.

Một chiến thắng trước U22 Thái Lan ngay tại Rajamangala sẽ là sự khẳng định cho sự vươn lên một cách vững vàng và mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ giỏi đá phạt, Yotsakorn còn sở hữu khả năng ghi bàn toàn diện. Đến thời điểm hiện tại, chân sút chủ nhà đã có 6 bàn thắng cho riêng mình, hiệu suất cực cao. Nếu có gương mặt nào bên phía U22 Việt Nam cạnh tranh được với Yotsakorn về năng lượng thi đấu thì sẽ là Đình Bắc. Tiền đạo Công an Hà Nội từ đầu giải cho thấy khát khao mạnh mẽ thể hiện mình trong màu áo U22 Việt Nam. Anh cũng là nhân tố được chờ đợi sẽ khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ, tạo điều kiện cho các vị trí khác có không gian để toả sáng.

Trước U22 Thái Lan, Khuất Văn Khang và các đồng đội ở hàng tiền vệ sẽ phải lãnh trách nhiệm nặng nề. Tuyến giữa chắc chắn là nơi diễn ra cuộc đấu căng thẳng và quyết liệt nhất, đặc biệt khi Thái Lan nắm lợi thế chủ nhà. Giữ vững tuyến giữa là yêu cầu bắt buộc để U22 Việt Nam hạn chế tối đa khả năng tấn công của đối thủ, trước khi tung ra những pha kết liễu chớp nhoáng.

U22 Việt Nam và cơ hội lịch sử

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để bảo vệ tấm HCV SEA Games với pha làm bàn của Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel) ở phút 83. Đấy là màn so tài nghẹt thở giữa 2 nền bóng đá là kình địch của nhau cả thập niên. Một năm trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn làm được điều tuyệt vời hơn khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết ASEAN Cup 2024, diễn ra ngay tại Rajamangala.

Nỗi buồn đến giờ này có lẽ còn chưa nguôi với người Thái, khi họ bất lực trước các “chiến binh đỏ” ở thánh địa của mình, dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV nhà. Phía trước, U22 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử. Trên thực tế, đội bóng của HLV Kim Sang-sik gồm những nhân tố đã được “thử lửa” qua nhiều giải đấu. Hai năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik đã dày công chuẩn bị lực lượng, mài sắc chiến thuật. Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn hay Viktor Lê… đều được ra sân thường xuyên. Chỉ một năm qua, U22 Việt Nam đã trải qua 2 giải đấu lớn gồm Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026 và đều đạt mục tiêu về chuyên môn.

Con đường vào tới trận chung kết SEA Games 33 của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đầy cảm xúc, có gian khó nhưng rốt cuộc U22 Việt Nam đều vượt qua. Kết cục trận bán kết với U22 Philippines thậm chí chỉ được quyết trong 5 phút cuối. Tất cả đều cho thấy ý chí mạnh mẽ của U22 Việt Nam.