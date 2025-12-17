Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV U22 Thái Lan nói gì về U22 Việt Nam và Đình Bắc trước chung kết SEA Games 33?

TPO - Ông Thawatchai tuyên bố U22 Thái Lan đã đánh bại các đối thủ mạnh để vào chung kết SEA Games 33 và sẽ hướng đến giành chiến thắng trước U22 Việt Nam, đoạt tấm HCV đại hội khu vực.

"Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành huy chương vàng. Tôi phải khẳng định U22 là đối thủ mạnh, đội hình chất lượng. Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua họ. Muốn giành huy chương vàng, chúng tôi phải thắng vào ngày mai. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù sao ở giải đấu này, U22 Thái Lan đã thi đấu 3 trận, giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh"-ông Thawatchai cho biết ở cuộc họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 với U22 Việt Nam.

Ở bán kết, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Malaysia với cách biệt tối thiểu 1-0. Lập công là chân sút Yotsakorn với pha đá phạt trực tiếp kỹ thuật. Theo HLV Thawatchai, sau trận đấu này U22 Thái Lan đã hồi phục thể lực, tập luyện trở lại để chuẩn bị cho cuộc đối đầu U22 Việt Nam.

HLV trưởng đội bóng nước chủ nhà đánh giá cao đội tuyển U22 Việt Nam, đồng thời khen ngợi tiền đạo Đình Bắc. "Đấy là một cầu thủ giỏi. Chúng tôi phải kiểm soát cậu ấy và hệ thống tấn công của U22 Việt Nam. Thái Lan cũng có nhiều cầu đặc biệt và Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng"-ông Thawatchai cho biết.

HLV Thawatchai đồng thời cho rằng bóng đá luôn có áp lực nhưng cần vượt qua để chiến thắng, ông mong các CĐV nhà sẽ đến sân Rajamangala cổ vũ cho U22 Thái Lan.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại:http://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #chung kết SEA Games 33 #U22 Việt Nam #U22 Thái Lan #Đình Bắc

