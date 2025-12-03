Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan xin lỗi về sự cố trong nghi thức quốc ca trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào

Tiểu Phùng
TPO - Ngày 3/12, BTC nước chủ nhà SEA Games 33 (Thái Lan) đã gửi thư ngỏ tới Uỷ ban Olympic Việt Nam xin lỗi về sự cố liên quan nghi thức hát quốc ca ở trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào.

anh-chup-man-hinh-2025-12-03-luc-205724.png
Công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của Thái Lan hiện đang gặp một số vấn đề chưa ổn

Thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký Ban tổ chức SEA Games 33 – Tiến sĩ Gongsak Yodmani ký, nêu rõ: Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), với tư cách là Ban Tổ chức Đại hội (THASOC), xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các bên liên quan về sự cố kỹ thuật xảy ra trước trận đấu giữa CHDCND Lào và Việt Nam vào ngày 3/12/2025 tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Sự cố khiến quốc ca của hai đội không thể được phát theo kế hoạch.

efea1f01-fe0e-472d-a1cd-011a4bb75245.jpg
U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 trận ra quân SEA Games 33 (ảnh Hữu Phạm)

Tiến sĩ Gongsak Yodmani khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Trước đó, trong nghi thức hát quốc ca trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào chiều 3/12, hệ thống âm thanh của sân bất ngờ dừng hoạt động. Không thể xử lý kịp thời, BTC buộc phải để cầu thủ và ban huấn luyện hai đội hát quốc ca không nhạc đệm.

Ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra chiều nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U22 Lào 2-1. Cả hai 2 bàn thắng đều được ghi do công của tiền đạo Đình Bắc.

Tiểu Phùng
