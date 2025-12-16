VĐV Indonesia mang thai 4 tháng vẫn giành 2 HCV SEA Games 33

TPO - Dewi Laila là một trong những ngôi sao sáng tại SEA Games 33. Cô đã giành được hai HCV ở nội dung cá nhân và đồng đội nội dung súng trường hơi 10 mét nữ. Điều đặc biệt là cô bước lên bục cao nhất khi đang mang thai 4 tháng.

Câu chuyện về hành trình chinh phục HCV SEA Games 33 của Dewi Laila đã truyền cảm hứng cho người dân Indonesia suốt 2 ngày qua. Sau khi bước lên bục vinh quang ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội nội dung súng trường hơi 10 mét nữ, cô mới tiết lộ cho truyền thông rằng mình đang mang thai ở tháng thứ 4.

Đây là tiết lộ rất sốc vì Dewi đã giấu kín chuyện mang thai suốt nhiều tháng. "Lúc tập luyện, tôi cảm thấy buồn nôn. Nhưng để đồng đội không phát hiện ra, tôi đã giấu kín. Tôi chỉ kể với chồng mình thôi", Dewi Laila chia sẻ.

Dewi nhận ra rằng việc giấu kín chuyện mang thai sẽ khiến cô gặp thêm nhiều thách thức. Cô phải uống vitamin, nhưng sử dụng sao cho không vi phạm luật chống doping là một bài toán khó thực sự của VĐV bắn súng này.

Sau đó, cô đã mang câu chuyện của mình chia sẻ cho Tổ chức Chống doping Indonesia và được hướng dẫn cụ thể. Dewi Laila vẫn sẽ tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 33, vẫn sẽ dùng vitamin như bình thường nhưng phải báo cáo liên tục cho Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) để được thông qua cơ chế miễn trừ.

Dewi Laila giành 2 HCV SEA Games 33

Ban đầu, Dewi Laila quyết tâm dự SEA Games 33 đến nỗi cô tính phá thai. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của các bác sĩ, cô đã thay đổi ý định. “Cả hai đã nghĩ đến việc hoãn lại. Nhưng bác sĩ nói rằng, đứa trẻ này có quyền được sống, có quyền tự quyết định số phận của mình. Cả hai chúng tôi đều đang hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đều tin tưởng vào quá trình này”, chồng cô, cũng là một VĐV bắn súng, nói.

Nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía, Dewi Laila cuối cùng cũng lên đường dự SEA Games 33. Nhưng với thể trạng mệt mỏi trong những ngày thi đấu, cô thừa nhận giành HCĐ cũng là cố gắng lắm rồi.

Dewi Laila chia sẻ: “Tôi đã nói với huấn luyện viên rằng tôi rất hồi hộp. Nhưng huấn luyện viên chỉ nói, 'Hít thở sâu, điều chỉnh nhịp thở, kiểm soát nó như trong các buổi tập luyện bình thường’. Tôi không thể không bị ảnh hưởng. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể về tay trắng, cùng lắm HCĐ thôi. Tôi cũng không ngờ mình lại giành HCV”.

Niềm cảm hứng mang tên Dewi Laila khiến Bộ trưởng bộ Thanh niên Thể thao Indonesia rất ấn tượng. Ông Erick Thohir lập tức gửi lời khen đến Dewi Laila ngay sau khi cô giành cú đúp HCV.

"Giữa lúc vất vả mang thai, cô ấy vẫn chọn đứng ở tuyến đầu, bảo vệ màu cờ đỏ trắng bằng lòng dũng cảm và tình yêu thương. Đây không chỉ là một thành tích, mà còn là câu chuyện về sự cống hiến vô bờ bến, một người mẹ sẵn sàng hy sinh sự thoải mái để mang lại vinh dự cho đất nước", Erick Thohir viết trên tài khoản Instagram.

"Tôi hy vọng thai kỳ của Dewi sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi sinh nở, và con của cô ấy sẽ lớn lên với niềm tự hào về câu chuyện của mẹ mình, người đã mang lại vinh dự cho đất nước”.