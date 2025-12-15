Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SỐC: Lãnh đạo đoàn thể thao Indonesia bị trục xuất khỏi SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - Quản lý đội tuyển kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, đã gặp phải sự đối xử nghiêm trọng khi tháp tùng đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Sự cố này ảnh hưởng lớn và đang gây bức xúc trong đoàn thể thao xứ vạn đảo.

069169000-1591442215-whatsapp-image-2020-06-06-at-160314.jpg
Bà Rosi Nurasjati, lãnh đạo đội kickboxing Indonesia

Ngày 13/12 khi đến khách sạn Lasantel Suvarnabhumi ở Bangkok, Rosi Nurasjati đã bị các quan chức Liên đoàn kickboxing châu Á (WAKO) phối hợp cùng cảnh sát địa phương chặn lại. Mặc dù Rosi Nurasjati giải thích rằng bà đến đây chỉ là để giao thực phẩm cho các thành viên đội tuyển quốc gia nhưng bà vẫn bị kết luận là đã vi phạm quy định.

Phía WAKO không nói rõ quy định gì nhưng theo truyền thông Indonesia, nhiều khả năng Rosi Nurasjati đang chịu hình thức kỷ luật của Liên đoàn châu Á. Theo đó, bà bị cấm xuất hiện ở những địa điểm đóng quân và thi đấu của VĐV kickboxing dưới sự quản lý của WAKO do những kiện cáo trong quá khứ giữa bà và tổ chức này.

Phía WAKO tỏ ra rất quyết liệt với Rosi Nurasjati. Họ đề nghị cảnh sát địa phương thu giữ giấy tờ tùy thân của vị quan chức Indonesia. Sau đó phó thị trưởng Bangkok đã có mặt.

untitled-1.jpg
Bà Rosi khi bị cảnh sát chặn lại

Sau khi nghe lời giải thích từ Rosi Nurasjati, nhà chức trách Thái Lan và các quan chức WAKO vẫn không nhượng bộ. Dưới sự chứng kiến của các quan chức WAKO, phó thị trưởng Bangkok đã yêu cầu Rosi Nurasjati viết một bản cam kết, đồng thời yêu cầu vị lãnh đội Indonesia phải rời khỏi thành phố Bangkok chậm nhất là cuối Chủ nhật (14/12).

Nếu bà từ chối, WAKO sẽ loại các vận động viên kickboxing Indonesia khỏi SEA Games 33 khi các nội dung tranh tài đã bước vào vòng tứ kết. HLV kickboxing đội tuyển Indonesia, Sadarmawati Icen Simbolon, cũng bị liên đới. Nhà chức trách Thái Lan tịch thu chứng minh thư và hộ chiếu của vị HLV này và ra yêu cầu chỉ khi nào Rosi Nurasjati rời khỏi Bangkok thì họ mới trả lại giấy tờ tùy thân.

Đây là một sự cố nghiêm trọng liên quan đến đoàn thể thao Indonesia. Thông qua đại sứ quán Indonesia tại Thái Lan, các quan chức đang cố gắng gỡ rối cho Rosi Nurasjati.

Đặng Lai

Đặng Lai


