Nhận định nữ Indonesia vs nữ Thái Lan, 15h30 ngày 17/12: Chiến thắng an ủi

TPO - Nhận định bóng đá nữ Indonesia vs nữ Thái Lan, tranh HCĐ SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai sẽ gặp lại nhau trong trận cầu có ý nghĩa danh dự. Với Thái Lan, chắc chắn họ được đánh giá cao hơn và có thể khẳng định đội tuyển này sẽ dễ dàng giành thắng lợi để tìm kiếm sự an ủi cho mình.

Nhận định trước trận đấu nữ Indonesia vs nữ Thái Lan

Ở bán kết, đội tuyển nữ Thái Lan đã để thua Philippines trên chấm phạt đền với tổng tỷ số 3-5. Đó là trận đấu mà người Thái đã bị bất ngờ trước sức mạnh và sự lỳ lợm của đối thủ. Đặc biệt ở 2 hiệp phụ, gần như các cô gái Thái Lan đã hết hơi trong khi đối thủ của họ thì vẫn chạy băng băng trên sân.

Đến Maddison Casteen vốn là cầu thủ nhập tịch, khỏe nhất bên phía Thái Lan cũng bị các hậu vệ Philippines dễ dàng đè mặt trong các pha tranh chấp. Nếu hàng phòng ngự không chơi quyết liệt, nếu thủ môn không xuất sắc, có lẽ tuyển nữ Thái Lan đã thua ngay từ hiệp phụ.

Cơn khát HCV của các cô gái Thái Lan thêm một lần nối dài. 12 năm qua kể từ sau SEA Games 2013, họ chưa từng một lần bước lên bục cao nhất. Thậm chí những năm gần đây, thành tích của tuyển nữ Thái Lan còn có xu hướng đi xuống. Các kỳ 2017, 2019 và 2021 họ giành HCB nhưng 2 lần tham dự gần nhất họ chỉ có thể tiến vào trận tranh HCĐ.

Với Indonesia, thực lực của họ có hạn nên đội tuyển này không thể mơ mộng nhiều. Tại bán kết, họ để thua Việt Nam với tỷ số 0-5 trong một trận đấu mà các cô gái Indonesia đơn giản là chỉ chạy theo đối thủ phá bóng. Tại vòng bảng, họ cũng đại bại 0-8 trước Thái Lan.

Với một đội tuyển mới phát triển bóng đá nữ, thậm chí giải vô địch quốc gia còn không có thì khó có thể đòi hỏi nhiều hơn từ các cô gái Indonesia.

Thái Lan thua đau trước Philippines tại bán kết

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Indonesia vs nữ Thái Lan

Trận thua Philippines vừa qua chỉ ra một thực tế là tuyển nữ Thái Lan đã không tính toán tốt cho hành trình dài hơi ở SEA Games 33. Ngay từ trước giải, họ đã chọn cho mình con đường dễ, để rồi khi gặp thử thách thì đội tuyển này đã không có đủ trải nghiệm và sự sẵn sàng để đương đầu.

Trước giải, nếu như tuyển nữ Việt Nam chọn đối thủ mạnh là các CLB Nhật Bản giao hữu thì Thái Lan chỉ chọn “quân xanh” rất mềm là Bangladesh. 2 chiến thắng trước đội tuyển yếu hàng đầu châu Á này, cộng thêm 2 màn dạo chơi trước Singapore và Indonesia ở vòng bảng SEA Games, dường như tạo cảm giác hài lòng và tự tin thái quá cho các cô gái Thái Lan.

Dường như họ đã quên đi những điểm yếu của mình, quên mất một thực tế là đội tuyển này vừa thua một mạch 3 trận tại giải vô địch nữ Đông Nam Á hồi tháng 8 vừa qua. Cộng với trận thua Philippines mới nhất, tuyển nữ Thái Lan đã toàn thua 3 đối thủ ngang cơ trong khu vực (1 trước Myanmar, 1 trước Philippines và 2 trước Việt Nam).

Chi tiết này phản ánh sự sa sút đáng báo động của bóng đá nữ Thái Lan. Hôm nay khi gặp Indonesia, họ sẽ phải gượng dậy, giành một thắng lợi an ủi. Nhưng với tâm trạng nặng nề, khó có thể tin Thái Lan sẽ lại thắng tưng bừng như vòng bảng.