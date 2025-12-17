Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bóc trần hành vi gian lận của hotgirl Liên quân Thái Lan tại SEA Games 33

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi vụ việc gian lận trong cuộc thi Liên quân tại SEA Games 33 bị phanh phui, đích thân Chủ tịch Hiệp hội Esports (Thể thao điện tử) Thái Lan đã vạch trần mánh khóe của nữ tuyển thủ Naphat Warasin, hay còn gọi là Tokyogurl.

w1200-10.jpg

Trên mạng xã hội Thái Lan hiện lan truyền đoạn tin nhắn trong nhóm kín Garena: ROV Thailand, được là của nữ tuyển thủ Naphat Warasin có biệt danh Tokyogurl, người đã gian lận trong trận thua 0-3 của Thái Lan trước Việt Nam ở phần thi Liên quân Mobile nữ. Trong đó, Tokyogurl khẳng định "nếu gian lận, tôi đã thắng" và cho biết "đang trong trạng thái hoảng loạn đến mức ngất xỉu phải nhập viện".

Thế nhưng đích thân ông Santi Lohthong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử (Esports) Thái Lan, cho biết Tokyogurl đã sử dụng điện thoại dùng chung tại địa điểm thi đấu để tải xuống một ứng dụng cho phép người khác theo dõi và chơi thay. Hành vi này đã bị một trọng tài người Thái Lan phát hiện, khi nhận thấy ứng dụng lạ được cài đặt trên điện thoại. Ông đã tới xác minh và chụp ảnh làm bằng chứng.

Ban tổ chức cũng tiết lộ, trước phần thi, Tokyogurl đã nài nỉ Ban tổ chức cho sử dụng điện thoại di động cá nhân với lý do chuẩn bị cho trận đấu, nhưng đã bị từ chối.

Hành vi của Tokyogurl trong giới Esports được gọi là "smurf". Thuật ngữ này ám chỉ một người trình độ cao sử dụng tài khoản của người chơi trình độ thấp, nhưng trong các giải chuyên nghiệp, được dùng để gọi hành vi gian lận, khi một game thủ trình cao chơi thay thông qua ứng dụng chia sẻ màn hình và truy cập từ xa.

Tokyogurl là một game thủ nổi tiếng tại Thái Lan. Trong game Liên quân, cô ở vị trí đi rừng và tỏ ra xuất sắc trong lối chơi tấn công, sử dụng thành thạo tướng sát thủ. Trước khi được lựa chọn vào đội tuyển Esports Thái Lan tham dự SEA Games 33, Tokyogurl thuộc Talon Esports, đội chơi hàng đầu xứ chùa vàng và cả trên trường quốc tế.

Sau khi bị phát hiện gian lận, Tokyogurl đã bị loại khỏi đội tuyển Thái Lan và Talon Esports cũng chấm dứt hợp đồng. Nhà sản xuất game Garena cũng cấm Tokyogurl thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn. Hiệp hội Esports Thái Lan cũng lên kế hoạch cấm thi đấu với Tokyogurl, thời hạn sẽ được đưa ra tùy thuộc kết luận điều tra vụ việc. Ngoài ra, khoản trợ cấp dành cho vận động viên tham dự SEA Games 33 trong 10 tháng, từ tháng 2 đến tháng 11, sẽ được thu hồi.

Thanh Hải
#SEA Games 33 #lịch thi đấu SEA Games 33 #trực tiếp SEA Games 33 #tin SEA Games 33 #kết quả SEA Games 33 #đoàn thể thao Việt Nam SEA Games 33 #thành tích đoàn thể thao Việt Nam #BXH huy chương SEA Games 33 #bóng đá SEA Games 33 #chủ nhà Thái Lan #chủ nhà SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #sai sót SEA Games 33 #gian lận Esports #Esports SEA Games 33 #game Liên quân SEA Games 33

