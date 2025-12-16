Điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu huy chương Vàng tại SEA Games 33

TPO - Sau chiến thắng rực rỡ của tổ tiếp sức 4x400m nữ, đội điền kinh Việt Nam chính thức khép lại hành trình SEA Games 33 với 12 tấm huy chương Vàng, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giải.

Đội điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 12 huy chương Vàng. (Ảnh: Bùi Lượng)

Dưới ánh đèn của sân vận động Quốc gia Supachalasai, những cô gái của tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam hiện lên rực rỡ, với nón lá và cờ Tổ quốc. Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu ấn tượng ngay khi rời vạch xuất phát. Chiến thuật xuất sắc cùng những bước chạy mạnh mẽ của họ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, sau đó cán đích với thành tích 3 phút 32 giây 59 để giành huy chương Vàng, khiến tổ Thái Lan chỉ có thể về nhì với thành tích 3 phút 36 giây 87.

Bất chấp những xác trộn về nhân sự, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam giành vàng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (31, 32, 33). Tấm huy chương Vàng của đội tiếp sức nữ cũng là huy chương Vàng thứ 4 của điền kinh VIệt Nam trong buổi chiều ngày 16/12.

Trước đó, Bùi Thị Kim Anh phá kỷ lục cá nhân để giành Vàng nhảy cao nữ và Trần Thị Loan cũng thể hiện xuất sắc ở nội dung nhảy xa. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Oanh một lần nữa về nhất nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Dù bỏ xa các đối thủ nhưng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam nói rằng "đây chưa phải là thành tích tốt nhất" của cá nhân cô, và "chỉ tạm hài lòng với kết quả tại SEA Games lần này vì đã hoàn thành nhiệm vụ".

Như vậy, khép lại hành trình trên đất Thái Lan, đội điền kinh VIệt Nam đã giành tổng cộng 12 huy chương Vàng tại SEA Games 33, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước đó. Chủ nhà Thái Lan với lực lượng đông đảo cùng sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ cũng chỉ đạt 13 huy chương Vàng.