Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hoàng Thị Thuỳ Giang: Niềm tự hào của kickboxing Việt Nam

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/12, võ sĩ Hoàng Thị Thuỳ Giang xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) thứ 42 cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của kickboxing nước nhà trên đấu trường khu vực.

1-3364.jpg

Thi đấu ở hạng cân -50kg nội dung Point Fighting, Thuỳ Giang vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Myanmar, kết thúc trận chung kết với tỷ số 12-2.

Ngay từ những phút đầu, cô đã chủ động kiểm soát thế trận bằng lối đánh tốc độ, linh hoạt, di chuyển thông minh và khả năng ghi điểm chính xác - những thế mạnh nổi bật của nữ võ sĩ quê Đồng Nai.

Chiến thắng này là thành quả của cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước SEA Games 33, vào tháng 4/2025, Thuỳ Giang đã gây tiếng vang lớn khi giành cú đúp HCV tại Cúp kickboxing Thế giới (World Cup) ở Thái Lan, khẳng định đẳng cấp quốc tế.

Chia sẻ sau trận đấu, Thuỳ Giang xúc động: "Tấm HCV này không chỉ của riêng tôi mà là của đồng đội và kickboxing Việt Nam. Tôi cũng muốn dành tặng chiến thắng này cho HLV Lâm Nguyễn Triều Sa và quê hương của mình. Trong quá trình chuẩn bị, tôi gặp chấn thương cổ chân nhưng luôn nỗ lực vượt qua để mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển kickboxing, ông Lâm Nguyễn Triều Sa, cho biết: "Đây là kỳ SEA Games khó khăn, nhưng toàn đội luôn quyết tâm cao nhất. Chấn thương cổ chân của Thuỳ Giang đã được điều trị kết hợp với điều chỉnh giáo án để cô hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất tự hào về nỗ lực và bản lĩnh của các vận động viên".

Tấm HCV của Hoàng Thị Thuỳ Giang không chỉ nâng cao thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mà còn là minh chứng sống động cho sự bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các võ sĩ kickboxing Việt Nam.

Trọng Đạt
#kickboxing #SEA Games #Hoàng Thị Thùy Giang #Võ thuật #Thể thao Việt Nam #HCV #đấu trường khu vực

Xem thêm

Cùng chuyên mục