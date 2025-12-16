Hoàng Thị Thuỳ Giang: Niềm tự hào của kickboxing Việt Nam

TPO - Chiều 16/12, võ sĩ Hoàng Thị Thuỳ Giang xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) thứ 42 cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của kickboxing nước nhà trên đấu trường khu vực.

Thi đấu ở hạng cân -50kg nội dung Point Fighting, Thuỳ Giang vượt trội hoàn toàn trước đối thủ Myanmar, kết thúc trận chung kết với tỷ số 12-2.

Ngay từ những phút đầu, cô đã chủ động kiểm soát thế trận bằng lối đánh tốc độ, linh hoạt, di chuyển thông minh và khả năng ghi điểm chính xác - những thế mạnh nổi bật của nữ võ sĩ quê Đồng Nai.

Chiến thắng này là thành quả của cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước SEA Games 33, vào tháng 4/2025, Thuỳ Giang đã gây tiếng vang lớn khi giành cú đúp HCV tại Cúp kickboxing Thế giới (World Cup) ở Thái Lan, khẳng định đẳng cấp quốc tế.

Chia sẻ sau trận đấu, Thuỳ Giang xúc động: "Tấm HCV này không chỉ của riêng tôi mà là của đồng đội và kickboxing Việt Nam. Tôi cũng muốn dành tặng chiến thắng này cho HLV Lâm Nguyễn Triều Sa và quê hương của mình. Trong quá trình chuẩn bị, tôi gặp chấn thương cổ chân nhưng luôn nỗ lực vượt qua để mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển kickboxing, ông Lâm Nguyễn Triều Sa, cho biết: "Đây là kỳ SEA Games khó khăn, nhưng toàn đội luôn quyết tâm cao nhất. Chấn thương cổ chân của Thuỳ Giang đã được điều trị kết hợp với điều chỉnh giáo án để cô hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất tự hào về nỗ lực và bản lĩnh của các vận động viên".

Tấm HCV của Hoàng Thị Thuỳ Giang không chỉ nâng cao thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mà còn là minh chứng sống động cho sự bền bỉ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các võ sĩ kickboxing Việt Nam.