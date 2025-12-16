Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Vì sao điền kinh Việt Nam chỉ có một suất marathon nam dành cho Hoàng Nguyên Thanh tại SEA Games 33?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xoay quanh những băn khoăn về việc đội tuyển marathon nam Việt Nam chỉ có một VĐV tham dự SEA Games 33, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong, làm rõ các tiêu chí tuyển chọn cũng như trường hợp cụ thể của Nguyễn Văn Lai.

screen-shot-2025-12-16-at-150635.png
Hoàng Nguyên Thanh là nam VĐV marathon duy nhất dự SEA Games 33.

Trước đó, cộng đồng chạy bộ đã dấy lên nhiều tranh luận sau khi Hoàng Nguyên Thanh chỉ xếp hạng 4 nội dung marathon và không giành được huy chương tại SEA Games 33. Theo quy định, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa hai VĐV cho nội dung marathon, nhưng đội tuyển điền kinh Việt Nam lại chỉ cử duy nhất Hoàng Nguyên Thanh - quán quân Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai, người về nhì ở giải đấu này, lại không có tên trong danh sách đăng ký.

Trong thời gian qua, Nguyễn Văn Lai cũng được cho là đã chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games 33, duy trì phong độ ổn định và sở hữu thành tích đủ khả năng cạnh tranh trong khu vực. Thậm chí, VĐV giàu kinh nghiệm này còn ngỏ ý tự túc toàn bộ chi phí với mong muốn được góp mặt, cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Từ đó, câu hỏi “Nguyễn Văn Lai có xứng đáng được khoác áo đội tuyển quốc gia tại SEA Games 33 hay không?” nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Trước những ý kiến trái chiều, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã có những chia sẻ chính thức nhằm làm rõ quan điểm và các tiêu chí tuyển chọn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, công tác nhân sự cho SEA Games được xây dựng trên cơ sở quy định chuyên môn, yêu cầu quản lý và kế hoạch chung của toàn đội tuyển, thay vì chỉ dựa vào một vài kết quả hay kỳ vọng cá nhân.

Thứ nhất, VĐV trước hết phải có đơn vị quản lý rõ ràng (địa phương, ngành, doanh nghiệp…) nhằm đảm bảo công tác phối hợp, quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tập huấn, thi đấu, tránh những tình huống khó kiểm soát có thể ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Thứ hai, VĐV phải đạt thành tích chuyên môn tối thiểu tương đương HCĐ SEA Games 2023, trong vòng 1 năm tính đến trước hạn đăng ký cuối cùng (15/8/2025). Các thông số này phải được thiết lập tại những giải đấu có cung đường chuẩn, được Liên đoàn cấp giấy chứng nhận.

Riêng với trường hợp Nguyễn Văn Lai, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là trường hợp có nhiều yếu tố đặc thù. Nguyễn Văn Lai hiện là sỹ quan Quân đội, do đó nếu có thể tham dự SEA Games phải có sự cho phép của đơn vị quản lý Quân đội.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Liên đoàn, các VĐV ưu tú của các môn đã được lựa chọn trong kế hoạch từ trước đó. Liên đoàn cũng chưa từng nhận được đề xuất chính thức của VĐV Nguyễn Văn Lai về việc xin tự túc kinh phí để tham dự SEA Games 33. Nếu có quyền xem xét cho VĐV tự do tham dự, hiện tại Huỳnh Anh Khôi cũng là gương mặt xứng đáng, bởi trẻ hơn và có thành tích tốt. Tuy nhiên, cả hai VĐV này đều chưa từng vượt qua Hoàng Nguyên Thanh trong các cuộc so tài trực tiếp.

Về vấn đề kinh phí, Nhà nước cũng không chủ trương để một cá nhân VĐV tự chi trả kinh phí khi thi đấu dưới danh nghĩa Đội tuyển Quốc gia. Trong trường hợp xã hội hóa, đơn vị chịu trách nhiệm vẫn phải là Liên đoàn Quốc gia hoặc một tổ chức, nhà tài trợ đứng ra bảo đảm toàn bộ kinh phí cho đội tuyển, tương tự mô hình đã áp dụng ở một số môn như bóng chày hay e-sport.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các VĐV có năng lực, tài năng, song việc lựa chọn tham dự SEA Games phải được thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chí và tuân thủ các quy định chung.

Trọng Đạt
