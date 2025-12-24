Nhận định Bờ Biển Ngà vs Mozambique, 00h30 ngày 25/12: Đẳng cấp nhà vua

TPO - Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Mozambique, Cúp châu Phi 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bờ Biển Ngà sẽ mở đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch châu Phi bằng trận gặp Mozambique. Đội bóng này sở hữu những cầu thủ chất lượng, thực lực cũng như kinh nghiệm vượt trội đối thủ. Họ được kỳ vọng sẽ có một màn bùng nổ.

Nhận định trước trận đấu Bờ Biển Ngà vs Mozambique

2 năm trước, Bờ Biển Ngà đã đi trên một hành trình phi thường. Họ khởi đầu giải đấu với một thất bại khiến mọi ngờ vực đổ dồn lên đội tuyển này. Nhưng rồi ở những thời điểm khó khăn, Bờ Biển Ngà vượt qua tất cả và cộng thêm may mắn, họ đã chinh phục ngai vàng châu Phi.

Trở lại với đấu trường châu lục, chắc chắn Bờ Biển Ngà sẽ chịu nhiều sức ép. Đó là việc các đối thủ đang nỗ lực lật đổ họ. Và đó cũng là sự sa sút phần nào của đội tuyển này. Ví dụ mới nhất là trong trận gặp Saudi Arabia vừa qua, Bờ Biển Ngà đã nhận thất bại 0-1 dù họ sở hữu nhiều ngôi sao hơn.

Hành trình vòng loại World Cup vừa qua cũng cho thấy giữa Bờ Biển Ngà và các đội bóng yếu đã phần nào bị rút ngắn khoảng cách. Đồng ý rằng đội tuyển này vẫn thắng dễ trước những cái tên như Seychelles, Kenya, nhưng khi gặp các đối thủ trung bình khá của châu lục, họ gặp rất nhiều khó khăn. Đó là các trận thắng vất vả 1-0 trước Burundi, Gambia… hay trận hòa Gabon 0-0.

Bờ Biển Ngà chỉ có thể về đích nhờ hơn Gabon đúng 1 điểm, qua đó chính thức giành vé dự vòng chung kết thế giới.

Lực lượng của Bờ Biển Ngà vượt trội đối thủ

Phong độ, lịch sử đối đầu Bờ Biển Ngà vs Mozambique

Bên kia chiến tuyến, Mozambique thực sự là cái tên khiêm tốn. Những năm vừa qua, họ vẫn tham dự vòng chung kết Cúp châu Phi nhưng chưa bao giờ họ vượt qua vòng bảng. Chủ yếu, họ thường nhận những thất bại và không ít trong số đó là thua đậm. Tại vòng loại World Cup 2026 vừa qua, Mozambique cùng dễ dàng đầu hàng trước những đội bóng tham vọng.

Cái tên này không có quá nhiều điều đáng chú ý ngoại trừ một vài thành viên đang thi đấu cho những câu lạc bộ trung bình tại châu Âu như Reinildo Mandava (Sunderland), Bruno Langa (Pafos), Geny Catamo (Sporting), Stanley Ratifo (Leipzig).

So với dàn sao gồm những cái tên như Franck Kessie, Wilfried Zaha, Ibrahim Sangaré, Evann Guessand hay Amad Diallo… rõ ràng Mozambique thua kém về nhiều mặt. 10 trận vừa qua, nếu như Bờ Biển Ngà thắng 7 và chỉ thua 1 thì Mozambique thua tới 6 trong cùng quãng thời gian. 2 chiến thắng hiếm hoi của họ chỉ diễn ra trước Somali và Botswana vốn là 2 đội tuyển yếu hàng đầu châu lục.

Mozambique cũng chưa bao giờ thắng được Bờ Biển Ngà trong lịch sử đối đầu và ghi được tổng cộng đúng 1 bàn thắng. Vị thế quá khiêm tốn không cho phép họ mơ mộng ở trận đấu đêm nay.