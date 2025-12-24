Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sau thất bại ở SEA Games 33, U23 Thái Lan vẫn tự tin đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2026

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo HLV Wang Thawatchai, thất bại trước U22 Việt Nam dù thất vọng nhưng không vì thế mà tạo nên sự thay đổi. U23 Thái Lan vẫn tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026.

1000042156.jpg

Trong cuộc họp tổng kết diễn ra ngày 23/12, trước các lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, HLV Wang Thawatchai cho biết trận thua trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 "rất đáng thất vọng", nhưng hiện "toàn đội đang cố gắng vực dậy tinh thần và chuẩn bị tâm lý vững vàng để tiến về phía trước".

Theo HLV Thawatchai, U23 Thái Lan sẽ không có xáo trộn nhiều chỉ vì một trận thua trước U22 Việt Nam. "Từ đội hình đến cấu trúc của đội vẫn khá ổn định, và chúng tôi chỉ gia tăng sức mạnh cho VCK U23 châu Á 2026 dựa trên việc triệu tập thêm một số cầu thủ mới.

Đây có thể coi là diễn biến tích cực bởi những cầu thủ hiện tại đều rất tài năng, bao gồm các nhân tố mới. Chúng tôi tự tin những cầu thủ bổ sung sẽ thi đấu tốt và hòa nhập nhanh".

HLV của U23 Thái Lan cũng nói thêm, "một số cầu thủ được nhắm đến cho VCK U23 châu Á 2026 bị chấn thương hoặc không thể tham gia vì vướng lịch thi đấu với câu lạc bộ". Ông tiết lộ đã có những cuộc đàm phán với CLB để nhả người, đồng thời các cầu thủ cần tập trung vào việc nâng cao thể lực, trong khi ban huấn luyện sẽ thu thập dữ liệu từ các đợt tập huấn để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo dự kiến, danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sẽ được công bố vào tuần này. Giải đấu này được HLV U23 Thái Lan hết sức coi trọng bởi cung cấp nền tảng để các cầu thủ nâng cao trình độ và khắc phục những điểm yếu mắc phải.

"Mục tiêu hiện tại của U23 Thái Lan là thi đấu với phong độ tốt nhất và cả đội sẽ tập trung vào từng trận đấu, từng vòng đấu. Trước mắt là lọt vào tứ kết", HLV Thawatchai nhấn mạnh.

Thanh Hải
#Mục tiêu thi đấu U23 châu Á 2026 #Tinh thần chiến đấu sau thất bại #Chuẩn bị đội hình U23 Thái Lan #Chấn thương và lịch thi đấu câu lạc bộ #Chiến lược nâng cao thể lực đội tuyển #Chọn lựa cầu thủ dự giải châu Á #Phản ứng của bóng đá Thái Lan sau SEA Games #Thách thức và mục tiêu của U23 Việt Nam #U23 Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục