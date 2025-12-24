Sau thất bại ở SEA Games 33, U23 Thái Lan vẫn tự tin đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2026

TPO - Theo HLV Wang Thawatchai, thất bại trước U22 Việt Nam dù thất vọng nhưng không vì thế mà tạo nên sự thay đổi. U23 Thái Lan vẫn tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026.

Trong cuộc họp tổng kết diễn ra ngày 23/12, trước các lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, HLV Wang Thawatchai cho biết trận thua trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 "rất đáng thất vọng", nhưng hiện "toàn đội đang cố gắng vực dậy tinh thần và chuẩn bị tâm lý vững vàng để tiến về phía trước".

Theo HLV Thawatchai, U23 Thái Lan sẽ không có xáo trộn nhiều chỉ vì một trận thua trước U22 Việt Nam. "Từ đội hình đến cấu trúc của đội vẫn khá ổn định, và chúng tôi chỉ gia tăng sức mạnh cho VCK U23 châu Á 2026 dựa trên việc triệu tập thêm một số cầu thủ mới.

Đây có thể coi là diễn biến tích cực bởi những cầu thủ hiện tại đều rất tài năng, bao gồm các nhân tố mới. Chúng tôi tự tin những cầu thủ bổ sung sẽ thi đấu tốt và hòa nhập nhanh".

HLV của U23 Thái Lan cũng nói thêm, "một số cầu thủ được nhắm đến cho VCK U23 châu Á 2026 bị chấn thương hoặc không thể tham gia vì vướng lịch thi đấu với câu lạc bộ". Ông tiết lộ đã có những cuộc đàm phán với CLB để nhả người, đồng thời các cầu thủ cần tập trung vào việc nâng cao thể lực, trong khi ban huấn luyện sẽ thu thập dữ liệu từ các đợt tập huấn để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo dự kiến, danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sẽ được công bố vào tuần này. Giải đấu này được HLV U23 Thái Lan hết sức coi trọng bởi cung cấp nền tảng để các cầu thủ nâng cao trình độ và khắc phục những điểm yếu mắc phải.

"Mục tiêu hiện tại của U23 Thái Lan là thi đấu với phong độ tốt nhất và cả đội sẽ tập trung vào từng trận đấu, từng vòng đấu. Trước mắt là lọt vào tứ kết", HLV Thawatchai nhấn mạnh.