U23 Việt Nam trở lại đầy hưng phấn, nỗ lực tiến xa nhất có thể ở VCK U23 châu Á

TPO - Chiều này 23/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên sau khi trở về với tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Theo đội trưởng Khuất Văn Khang, toàn đội đang rất hưng phấn và sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

Sáng ngày 23/12, các cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập trong danh sách công bố ngày 22/12 đã hội quân tại Trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

Ngay trong buổi chiều, các cầu thủ đã bước ra sân tập dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Ở lần triệu tập này, U23 Việt Nam bổ sung Lê Văn Hà, hậu vệ của Hà Nội FC và tiền đạo Bùi Vĩ Hào, người đã lỡ SEA Games 33 vì chưa hồi phục 100% sau chấn thương.

Chỉ nghỉ ngơi vài ngày giữa hai đợt tập trung, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết trước buổi tập, sẽ lý tưởng hơn nếu có một quãng nghỉ dài, song là những cầu thủ chuyên nghiệp và lịch thi đấu được lên từ trước, tất cả đều phải nêu cao tinh thần quyết tâm, vượt qua những khó khăn vì màu cờ sắc áo. Hơn nữa, vì thành công vừa đạt được, tinh thần toàn đội cũng đang rất cao.

"Sau khoảng 2, 3 ngày nghỉ, toàn đội trở lại với tinh thần rất thoải mái và hưng phấn, sẵn sàng cho những mục tiêu tiếp theo. Cá nhân tôi cũng rất hạnh phúc và trở về tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời cùng gia đình. Tấm huy chương Vàng SEA Games 33 mang đến nguồn cảm hứng lớn để các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn, tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026", đội trưởng của U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Trước các đối thủ tại giải đấu trên đất Saudi Arabia, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan, Khuất Văn Khang đánh giá đây đều là những đội bóng mạnh và đẳng cấp châu lục. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. "U23 Việt Nam sẽ nỗ lực để đi xa nhất có thể", anh nói.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ quốc gia đến ngày 26/12, sau đó lên đường sang Qatar tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến chơi ít nhất một trận giao hữu chất lượng với U23 Syria, nhằm hoàn thiện các yếu tố chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu.

Sau giai đoạn tập huấn tại Qatar, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, quốc gia đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Khuất Văn Khang cùng đồng đội thi đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1 gặp Jordan.