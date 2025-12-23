7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' của tuyển Malaysia bị trừng phạt, mất sạch giá trị chuyển nhượng

TPO - 7 cầu thủ nhập tịch lậu của đội tuyển Malaysia đã mất trắng giá trị thị trường lên tới gần chục triệu USD sau án phạt cấm thi đấu 1 năm của FIFA.

Trang web định giá cầu thủ Transfermarkt đã cập nhật giá trị chuyển nhượng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch lậu gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca.

Đáng chú ý, cả 7 đều về mốc 0 đồng, coi như mất trắng giá trị chuyển nhượng mà họ đã tích lũy từ đầu sự nghiệp tới nay. Tiền vệ cánh Imanol Machuca bị sụt giảm mạnh nhất, từ mức định giá trước đó là 2,5 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng) thì bây giờ, con số của anh là 0.

Giá trị của Joao Figueiredo giảm từ 2 triệu USD về 0, trong khi Jon Irazabal và Hector Hevel cũng về 0 đồng. Những cầu thủ khác bị ảnh hưởng bao gồm trung vệ Facundo Garces, người ban đầu có giá 2 triệu USD sau khi nhận hình phạt của FIFA hồi tháng 9 đã xuống giá còn 1 triệu USD và giờ là 0.

Trong khi đó, Rodrigo Holgado từ con số 1 triệu USD đã rơi thẳng đứng xuống mốc 0 đồng. 7 cầu thủ nhập tịch gian dối của Malaysia từ tổng giá trị ban đầu khoảng 10 triệu USD thì nay chỉ còn là con số 0.

Từ giá 2 triệu USD, Garces giờ được định giá 0 đồng

Vẫn biết giá trị thị trường của cầu thủ luôn biến thiên và điều đó cũng không quyết định các thương vụ chuyển nhượng, nhưng động thái từ Transfermarkt chắc chắn là đòn trừng phạt nặng nề.

Với việc bị định giá 0 đồng, cả 7 cầu thủ trên sẽ gặp bất lợi khi trở lại thi đấu. Lúc đó, họ sẽ mất lợi thế trên bàn đàm phán, khó có khả năng đòi hỏi mức hậu đãi hấp dẫn từ các CLB.

Thực tế là 4 trong 7 cầu thủ trên đều bị đội bóng chủ quản chấm dứt hợp đồng. Trừ 3 trường hợp thuộc biên chế Johor DT gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal thì 4 cầu thủ Garces, Holgado, Machuca và Palmero đều đang thất nghiệp. Gần như chắc chắn sau cú sốc bị FIFA trừng phạt, họ sẽ phải chấp nhận làm lại ở những CLB kém hơn về tài chính lẫn tham vọng so với các đội gần nhất họ đầu quân.