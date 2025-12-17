FIFA xử thua Malaysia 3 trận vì vi phạm quy định cầu thủ

TPO - Ủy ban kỷ luật của FIFA đã thông báo xử thua đội tuyển Malaysia trong ba trận đấu giao hữu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Malaysia bị xử thua 3 trận đấu.

Bóng đá Malaysia vừa chịu một đòn giáng mạnh khi FIFA quyết định xử thua đội tuyển quốc gia ở ba trận giao hữu quốc tế trong năm 2025 với tỷ số 0-3. Quyết định này được Ủy ban Kỷ luật của LĐBĐ thế giới công bố sau khi xác định Malaysia đã sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, vi phạm Điều 19 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 – quy định liên quan đến việc đăng ký và sử dụng cầu thủ quốc tế không hợp lệ trong các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia.

Ba trận bị “phủ quyết kết quả” là cuộc so tài với Cape Verde (hòa 1-1 ngày 29/5), thắng Singapore 2-1 ngày 4/9 và thắng Palestine 1-0 ngày 8/9. Bên cạnh đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) còn bị FIFA phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 330 triệu đồng).

Quyết định phạt của FIFA không chỉ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, mà còn khiến bóng đá Malaysia lâm vào một cuộc khủng hoảng về niềm tin và định hướng. FAM đang chuẩn bị kháng cáo tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng việc đánh mất kết quả đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới cổ động viên, những người cảm thấy công sức của cầu thủ và người hâm mộ bị “đổ xuống sông xuống biển”.

Điểm đáng chú ý là án phạt này chỉ áp dụng cho các trận giao hữu do FIFA quản lý; còn trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam sẽ do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét và ra quyết định riêng. Nếu AFC cũng xử thua tương tự, điều này có thể định hình lại cục diện bảng đấu và mở ra cơ hội cho các đối thủ như Việt Nam hay Nepal giành vé dự Asian Cup sớm hơn dự kiến.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về việc tuân thủ quy định quốc tế trong tuyển chọn cầu thủ quốc tế, và đang khiến bóng đá Malaysia phải xem lại toàn bộ hệ thống đăng ký, giám sát lực lượng nhằm tránh những hậu quả tương tự trong tương lai.