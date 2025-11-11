Luật sư Malaysia: 7 cầu thủ nhập tịch gần như hết cửa trở lại đội tuyển

TPO - Nếu không có phép màu từ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cánh cửa cho 7 tuyển thủ trở lại đội tuyển sẽ rất mong manh.

Đó là nhận định của luật sư Nik Erman Nik Roseli trên New Straits Times. Theo ông Roseli, 7 tuyển thủ nhập tịch đã bị FIFA vạch trần không có nguồn gốc Malaysia. Như vậy, dù đã nhập tịch Malaysia, các cầu thủ phải sống tại quê hương thứ 2 trong 5 năm để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển. Bên cạnh đó, điều kiện tiếp theo là các cầu thủ phải cư trú ít nhất 183 ngày ở Malaysia.

Irazabal, Figueiredo và Hevel, 3 cầu thủ đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim thuận lợi hơn khi họ chuyển đến Malaysia từ năm 2025 nhưng không đáng kể.

Sau 5 năm, độ tuổi của các tuyển thủ nhập tịch lần lượt là Holgado sẽ 36 tuổi, Garces 32, Machuca 31, Palmero 29, Irazabal 34, Figueiredo 35 và Hevel 35. Khi tất cả cùng chạm đến độ tuổi "xế chiều" của đời cầu thủ, việc được triệu tập lên tuyển Malaysia và khả năng cống hiến cho "Hổ Malay" là cực thấp.

Effendi Jagan Abdullah, người kỳ cựu trong giới đại diện cầu thủ Malaysia, tiết lộ có rất ít CLB ở giải quốc nội (Super League) sẵn sàng chiêu mộ 4 cầu thủ còn lại, trừ bộ 3 đang chơi cho Johor Darul Ta'zim. Rào cản lớn nhất là mức lương của các cầu thủ.

Sau bê bối của FAM, 7 cầu thủ nhập tịch đối mặt tương lai u ám khi bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng ngay lập tức. Mỗi người nộp phạt thêm 2.5000 franc Thụy Sĩ. Cứu cánh cuối cùng cho 7 cầu thủ là chờ đợi FAM kháng cáo lên CAS.

Palmero và Holgado đã bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng trước hạn. Garces may mắn hơn, khi CLB Alaves vẫn kiên nhẫn chờ đợi FAM gửi kháng cáo lên CAS. Tương lai của Machuca chưa rõ. 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim nhiều khả năng không bị thanh lý hợp đồng.

Trước đó, NST nhận định sự nghiệp của 7 cầu thủ sẽ xáo trộn nặng nếu không có phép màu từ CAS. Đặc biệt là Garces, cầu thủ chất lượng nhất trong dàn nhập tịch Malaysia, đang chơi ở La Liga. Nếu án phạt từ FIFA không thay đổi, kế hoạch khoác áo tuyển Malaysia của tất cả cũng gần như khép lại.

Truyền thông Malaysia đưa tin các cầu thủ nhập tịch bị CLB thanh lý hợp đồng, có thể quay ngược sang FAM để yêu cầu đền bù lương. Các cầu thủ tin rằng họ không có lỗi trong vụ việc bị FIFA vạch trần.

Ngay lúc này, FAM đang yêu cầu FIFA gửi văn bản chi tiết về vụ việc. Sau đó, cơ quan quản lý của bóng đá Malaysia sẽ kháng cáo lên CAS.